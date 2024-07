Maira Isaura Rojas és la guanyadora de la ‘Beca Olympus’

L’estudiant del grau de Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Rovira i Virgili (URV), Maira Isaura Rojas, és la guanyadora de la primera convocatòria de la ‘Beca Olympus’. La beca té com a punt de partida el sopar solidari que anualment realitza l’Hotel Olympus Palace 4* de Salou i que enguany és en benefici de la Unitat d’Ictus de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.

D’entre els 12 projectes presentats per l’alumnat dels Estudis de Comunicació de la URV, el cartell de Maira Isaura Rojas ha estat el seleccionat per unanimitat com a vencedor per part del jurat. La guanyadora aconsegueix així una beca amb una dotació econòmica de 500 euros i una estada completa de cap de setmana per 2 persones a l’Hotel Olympus Palace 4*. La imatge plantejada per la guanyadora és una metàfora vinculada a la importància de la salut preventiva des de la pràctica d’una alimentació responsable.

El rooftop SUMMIT acull l’entrega de la ‘Beca Olympus’

La terrassa panoràmica de l’Hotel Olympus Palace ha acollit l’acte formal de l’entrega de la ‘Beca Olympus’. Els integrants del jurat, l’equip de l’Hotel Olympus Palace 4* i els estudiants, acompanyats per amics, amigues i familiars s’han donat cita per conèixer el veredicte final. A més de la guanyadora, també s’ha desvetllat que el cartell presentat per Àlex Moya -estudiant del grau de Comunicació Audiovisual- n’ha estat el finalista. Àlex Moya aconsegueix com a premi una estada de cap de setmana completa per 2 persones a l’Hotel Olympus Palace 4*. L’hotel també ha volgut recompensar l’esforç de la resta d’alumnes obsequiant-los amb una jornada al SUMMIT per 2 persones amb un àpat inclòs.

El Sr. Gil Cristià, representant de la propietat de l’Hotel Olympus, ha destacat durant la seva intervenció «l’agraïment als alumnes participants pels treballs realitzats i per la seva dedicació, conscients que han hagut de compaginar els exàmens del darrer trimestre amb idear els projectes presentats a la Beca Olympus. Tanmateix també vull donar les gràcies a la URV, a la Unitat d’Ictus de l’Hospital Joan XXIII per la seva implicació i per la dedicació del jurat. Ens omple de satisfacció aquesta sinèrgia».

Els estudiants s’han emportat una reproducció realitzada amb cartró-ploma de la seva imatge de forma personalitzada. L’acte d’entrega de la ‘Beca Olympus’ ha disposat de la presència del Dr. Xavier Ustrell, Cap de servei de neurologia de la Unitat d’Ictus de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona; del Dr. Paco Martín, Coordinador de la Unitat de Recerca d’Atenció Primària de Tarragona de l’Institut Català de la Salut; de la Dra. Irene Pascual, metge especialista en medicina familiar i comunitària del CAP de Salou; de Pere Joan Salas, reconegut pintor; de Joel Segura, director de l’hotel Olympus Palace i de Lidia Adelantado, business quality manager de l’hotel.

Imatge del Cartell guanyador.Cedida

El dijous 3 d’octubre, sopar benèfic de l’Ictus

El sopar solidari en benefici de la Unitat d’Ictus de l’Hospital Joan XXIII se celebrarà a l’Hotel Olympus Palace el dijous 3 d’octubre a les 20 hores. El preu per gaudir d’aquesta iniciativa és de 60 euros.