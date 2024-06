Salou posa en marxa una ruta gastronòmica: vint-i-set restaurants ofereixen tapa i beguda per 5 euros

La gran diversitat i riquesa gastronòmica de Salou es mostra a partir d’aquest divendres, a través d’una nova edició del Gastrotour. Fins al proper 30 de juny, un total de 27 restaurants del municipi posaran a l’abast del públic les seves creacions culinàries, revelant l’àmplia varietat de plats exquisits i innovadors de la gastronomia local, mediterrània i internacional.

Per només 5€, residents i visitants podran tastar les millors propostes, acompanyades d'una beguda, inclosa. A banda de les degustacions, hi haurà restaurants que també oferiran menús a 30€, beguda inclosa. Enguany, com a novetat, se sorteja un sopar per a dues persones en un dels establiments que elaboren el menú.

Els establiments protagonistes de la ruta Gastrotour d’enguany són: Arena Restaurant, Asador Córcega, Cafè del Far, Cal Tito, Casa Ramon, Castillo de Javier, Circus City, Cook and Travel, d’Albert, El Morro, Houdini’s Attic, a House of Illusion, Lara Restaurante, l’Estació, Lunattic, Malapecora by Bandarra, Moss, Mrkt d’Edu Cuesta, Rincón 13, Roce, Summit Hotel Olympus Palace, Sunset St., Tabare, Tapas & Co, Tempura, Telepizza, Thai Salou i Theatre Town.

