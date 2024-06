«Volem acabar sent el Tàrrega del Microteatre»

Aquest dilluns es va presentar a Altafulla el Faustina, el Festival de Microteatre d’Altafulla que, en només dues edicions, ha aconseguit atraure la mirada del públic i l’interès de les companyies catalanes. Aquests bons resultats els ha animat a fer créixer el festival.

Així, si en la primera edició, l’any 2022, el Faustina es presentava amb un programa format per quatre espectacles, en la d’enguany ja en són deu. A més –i aquesta és una de les principals novetats de l’edició d’aquest any–, el Faustina incorpora nous escenaris: es tracta d’espais privats del poble, com l’antic Hostal d’Altafulla, el bar La Faustina o la Galeria d’Art Peibas, que se sumen als ja tradicionals espais de La Violeta, l’Escola d’adults i la pallissa Hort de Pau.

La segona gran novetat del Faustina és l’ampliació dels horaris i de les rutes per al públic. El festival es farà aquest dissabte 8 de juny, de 10 del matí a 10 del vespre. En aquest horari, els assistents podran fer passis guiats al matí i a la tarda, fer rutes de dia sencer per veure tota l’oferta programada o passejar lliurement per veure les propostes que vulguin, i en els horaris que vulguin.

A més, enguany, i a petició del públic, la programació inclou una proposta per al públic familiar. Es tracta de l’espectacle Sherlock, una història en català i anglès en què els nens podran jugar a fer de detectius. Aquesta i la resta de propostes programades tenen una durada màxima de quinze minuts. Les companyies del Faustina 2024 són vingudes d’arreu de Catalunya i les obres escollides són, sobretot, comèdies.

El Festival de Microteatre d’Altafulla és fruit de la iniciativa d’un grup amants de l’espectacle, majoritàriament altafullencs, que van tirar endavant la proposta amb el suport de l’Ajuntament. «Amb aquesta tercera edició, el Faustina comença a prendre la forma que volem que tingui el festival en el futur», assegurava Mònica Pérez en la presentació del programa.

L’actriu i directora del certamen apuntava que la voluntat del Faustina «és convertir-se en un aparador del microteatre en què hi pugui haver totes les disciplines», prenent com a referència el festival de teatre de Tàrrega: «Ens agradaria que el Faustina acabés sent un festival de cap de setmana, amb més espais i més oferta. Com una Fira de Tàrrega, però de microteatre».

Les entrades del Faustina ja es poden comprar a Entrapolis.com i a Finques Llevant (carrer Llevant, 15, d’Altafulla). El mateix dissabte també es podran comprar a la Violeta. El preu és de 4€ per obra per als adults i de 3,50€ per als infants, amb la possibilitat de comprar abonaments per a 4, 6 i 10 microteatres, així com per als passis guiats i per a tots deu espectacles. Els organitzadors confien repetir l’èxit de l’any passat, en què van exhaurir les entrades.