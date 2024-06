Salou acull l'OTSO Challenge amb 800 participants de 43 països

Salou s'engalana, aquest diumenge, per rebre uns 800 triatletes de 43 països diferents que participen en la novena edició de l'OTSO Challenge Salou, un dels esdeveniments de triatló més destacats de la Costa Daurada.

La competició ofereix diverses distàncies: Middle Distance (individual i relleus), Short Distance i Fast Distance, adaptant-se així a tots els nivells dels apassionats d'aquest esport.

Els recorreguts prometen ser un desafiament per als participants:

Middle Distance i Middle Distance Relay: 1,9 km nadant, 80 km en bicicleta i 21 km corrent.

Short Distance: 1,9 km nadant, 54 km en bicicleta i 11 km corrent.

Fast Distance: 950 m nadant, 27 km en bicicleta i 5 km corrent.

La roda de premsa celebrada dissabte al migdia, va comptar amb la presència de Pere Granados, l'alcalde de Salou i president del Patronat Municipal de Turisme, el president de Challenge Family, Zibi Szlufcik, el director esportiu de la prova, Juanan Fernándes, i els triatletes professionals internacionals João Pereira i ⁠Sarah Bonner i els nacionals Ariadna Arisó i Guillem Montiel.

En la trobada amb la premsa, l'organització va explicar que la competició començaria a les 8 h del matí i es preveu que el primer corredor travessi la meta situada a la Plaça de les Comunitats Autònomes, epicentre del triatló durant tot el cap de setmana, cap els volts del migdia.

L'OTSO Challenge Salou no distribuirà només un total de 25.000 euros entre els sis primers classificats (homes i dones) en la distància Middle, sinó que també és una prova classificatòria per al Mundial (The Championship) que se celebrarà a Samorin, Eslovàquia, i repartirà punts per al World Bonus de Challenge Family amb 100.000 dòlars en premis.

Aquesta edició confirma Salou com a prova de categoria plata de la Professional Triathlon Organisation (PTO), permetent així als atletes acumular punts valuosos per al rànquing mundial d'aquesta organització. A més, per quart any consecutiu, Salou serà prova vàlida per al rànquing nacional de Mitja Distància de la Federació Espanyola de Triatló (FETRI).

Més enllà de la competició, l'OTSO Challenge Salou és un esdeveniment esportiu per a tota la família i edats, amb activitats paral·leles com l'ABUS Bike Course Check, la Family Run i sessions de Zumba per a tots els públics.

L'alcalde Pere Granados ha destacat que «Salou és un destí esportiu reconegut en diverses modalitats, i el triatló és una d'elles. Aquesta prova no només ha esdevingut una de les més internacionals que tenim sinó que també ajuda a desestacionalitzar la temporada turística, aportant un impacte significatiu a la sostenibilitat econòmica i social del nostre municipi».

