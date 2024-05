Salou acull, aquest diumenge, la prova cicloturista 'Mussara'

El proper del proper diumenge 26 de maig, Salou acollirà per primera vegada la prova cicloturista Mussara, una de les més destacades del calendari nacional i que té un impacte econòmic imputable a Salou d'aproximadament 1.300.000 euros.

En l'edició de 2024, els – més de 3000 – participants, vestits amb el característic maillot rosa, podran triar entre tres recorreguts diferenciats, cobrint una àmplia gamma de distàncies que van des dels 110 fins als 205 quilòmetres. El punt de sortida i meta estarà situat en el marc incomparable del Passeig de Jaume I.

La prova més exigent serà la de 205 quilòmetres, la qual promet ser la més dura mai disputada en la història de la Mussara, amb un desnivell acumulat de 3.200 metres.

Aquest recorregut està pensat per als ciclistes més aventurers que busquen superar els seus límits. A més, aquesta opció és una de les 10 rutes cicloturistes més llargues del calendari nacional.

Les altres dues opcions també representaran un desafiament notable per als participants. El recorregut intermedi de 147 quilòmetres comptarà amb gairebé 2.400 metres de desnivell acumulat, mentre que l'opció més curta oferirà un acumulat de 1.600 metres.

Aquesta varietat de recorreguts està dissenyada per a «satisfer totes les necessitats i nivells de condició física dels participants», fidel al lema de la Mussara: «Ciclisme sense condicions».

La tria de Salou com a nou escenari per a la Mussara no és casualitat. Aquesta decisió estratègica pretén «vincular l'esdeveniment amb l'àmplia oferta turística del municipi», convertint la marxa en una «festa esportiva que serveixi també com a motor de dinamització per a l'economia local». Els participants podran gaudir no només de la competició, sinó també de l'entorn, la gastronomia, els paisatges, el shopping i la cultura.

L'Ajuntament de Salou i els organitzadors de la Mussara Salou 2024 han treballat conjuntament per «assegurar que totes les rutes estiguin perfectament senyalitzades» i que els serveis de suport, com avituallaments i assistència mèdica, «compleixin amb els estàndards més alts de qualitat i seguretat».

A més, s'han planificat activitats paral·leles durant el cap de setmana de la marxa, incloent exposicions de productes esportius, activitats familiars i una sortida en bicicleta amb els participants que han fet les 10 edicions de Mussara, convertint així l'esdeveniment en una «celebració completa del ciclisme».

Luis León Sánchez, exciclista profesional - quatre cops guanyador al Tour de França - respondrà a les preguntes del pelotón a la trobada en exclusiva amb els participants amb els quals també dedicarà temps a firmar mallots i records.

Et pot interessar: