Cambrils dedica els tallers de cooperació a les escoles a les persones refugiades

Els tallers de cooperació que ofereix l’àrea de Cooperació de l’Ajuntament a les escoles abordaran aquest curs la temàtica de les persones refugiades. Sota el títol Desplaçades, les escoles tenim els braços oberts, les jornades arribaran a un total d’11 grups de 5è de primària de cinc centres edu catius del municipi.

La regidora de Cooperació i Participació, Neus Cárdenas, va afirmar que l’objectiu d’aquesta activitat és «transformar i ajudar a obrir mirades, i cercar el canvi perquè els infants, que són el futur, es converteixin en persones madures, responsables, serenes i compromeses socialment, i puguin participar en entitats i associacions per construir un món més just». La regidora també va avançar que el consistori ja està treballant en un nou pla local de cooperació per portar a terme noves estratègies i accions.

El director de l’Escola Cambrils, Òscar Fabregat, on ahir es va donar el tret de sortida als tallers cooperatius, va assegurar que la iniciativa encaixa molt en el tarannà del centre educatiu. «L’escola és un reflex de la societat, que no es pot aïllar de la realitat i que pot treballar perquè no es produeixin algunes situacions al món», va afirmar el director. En aquesta línia, Sanjuán també va explicar que l’Escola Cambrils té gairebé 30 nacionalitats i que no veuen aquesta dada com un obstacle sinó com un fet enriquidor i una experiència que s’ha d’aprofitar.

Les dues pedagogues de l’ONG Mirades del Món que imparteixen el taller, Noemí Amorós i Remei Martínez, van explicar que l’ONG treballa per conscienciar l’alumnat d’altres realitats. El taller gira el voltant del conte Amb ganes de volar, escrit pel president de l’organització, Òscar Fabregat, il·lustrat per Armand i protagonitzat per un nen que es veu forçat a marxar del seu país i busca un refugi. La història serveix per reflexionar sobre aquesta realitat, conèixer quina és la diferència entre persones refugiades i immigrants o com és un camp de refugiats, i parlar dels prejudicis, el racisme i altres qüestions relacionades.

Justament ahir es van impartir els primers tallers, al matí a l’Escola Cambrils i a la tarda a l’Escola Joan Ardèvol. El proper dimarts 16 de juny es portaran a terme a l’Escola Marinada, el dimecres 8 de maig a l’Escola Mas Clariana, i més endavant al Col·legi Vidal i Barraquer.