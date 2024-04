Més de 5.000 persones gaudeixen del PrimaverArt del Morell

Fins a més de 5.000 espectadores i espectadors han acudit al Morell des de dijous dia 4 i fins ahir diumenge dia 7 per gaudir dels catorze espectacles de circ, música, dansa i teatre a l’aire lliure del PrimaverArt.

Des de la regidoria de Cultura i festes de l’Ajuntament del Morell, Miquel Roig, ho defineix com un «orgull i un èxit pel Morell i la cultura» i destaca que cada any «el nombre de persones ha anat creixent consolidant així un festival referent al territori».

Entre les cites amb més afluència hi ha hagut la Fàbrica de Talents, on actuen molts joves morellencs i dels pobles de l’entorn, i les propostes de circ com Mute, Zloty, Latas, La piedra de madera o la proposta de dansa Amal.

L’alcalde, Eloi Calbet, també es mostrava molt satisfet davant una nova edició que cataloga d’èxit rotund. «És molt i molt emocionant veure els carrers i espais del Morell tan plens com aquest cap de setmana per, un any més, gaudir de la cultura a peu de carrer amb propostes tan potents com les que hem pogut veure», assegura.

Per tercer any consecutiu, un grup d’alumnes de l’INS El Morell han participat en algunes tasques organitzatives. Una iniciativa que s’emmarca en un conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament morellenc en relació amb el Projecte de Servei Comunitari. Una experiència per a joves d’ESO que vol promoure el seu compromís cívic i les seves competències socials i ciutadanes.