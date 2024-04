Salou obre un nou centre de suport per a persones autistes

L’Associació 'Todos en Azul' ha presentat, oficialment, aquest matí el nou «Centre de Suport TEA Salou», la seu del qual es troba al Jardí Botànic de Salou, un espai cedit per l’Ajuntament de la localitat perquè serveixi per desenvolupar una funció socioeducativa, lúdica i d’ajut a les persones amb Transtorn de l’Espectre Autista (TEA). Aquest centre estarà obert els dimarts i els dijous, de 16 a 20 hores.

Les persones professionals que s’ocuparan de realitzar les activitats socioeducatives en aquesta nova seu treballaran emprant metodologies de treball especifiques, en grups petits, enfocades a l’aprenentatge, a través del joc i els tallers. Per això, es disposa d’una sala adaptada dins del Jardí Botànic, on es durà a terme una programació que inclou activitats cognitives, lògic-matemàtiques, lectoescriptura, art-teràpia, manualitats, pintura i psicomotricitat. Així mateix, les persones assistents al centre podran beneficiar-se d’activitats com la perruqueria adaptada, el ioga i la musicoterapia. També hi haurà xerrades i entrevistes amb les famílies, tallers diversos, una piscina de boles per al joc i una plataforma de salts elàstica.

L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha felicitat els promotors de la iniciativa d’obertura del centre i ha posat en valor la millora de la qualitat de vida i el benestar de les famílies que se’n beneficiaran, amb activitats i tallers en contacte amb la natura. També ha destacat el suport que dona el Govern municipal i l'Ajuntament a les persones amb TEA i la tasca que es duu a terme des del municipi per construir una societat més inclusiva i justa.

Per la seva banda, Isabel Gorostiaga, delegada de 'Todos en Azul' a la capital de la Costa Daurada, ha agraït el suport de l’Ajuntament de Salou per contribuir en un servei tan necessari, segons ha dit, i també ha posat en valor el treball en xarxa per ajudar les famílies a conviure en una societat més inclusiva, tot donant visibilitat a l’autisme.

L’acte d’avui ha comptat amb l’assistència, a més, de la regidora de Salut, Benestar i Serveis Socials, Cristina Berrio; el president de 'Todos en Azul', Juanjo Caravaca; i diversos regidors i regidores de l'Ajuntament de Salou.