La discoteca de Salou on va sonar el «Cara al sol» es desmarca del fets i demana disculpes

Enjoy Salou, la discoteca de Salou on el 'Dandy de Barcelona' va fer sonar el «Cara al sol» ha fet públic un comunicat on s'ha desmarcat dels fets i ha demanat disculpes. Durant la seva participació en la festa, l'influencer va pujar a l'escenari del DJ i va començar a teclejar en un piano els acords del «Cara al sol», el que va provocar que bona part del públic assistent a la festa cantés l'himne feixista a ple pulmó.

«La direcció desitja fer públic el seu malestar pels esdeveniments protagonitzats pel 'Dandy de Barcelona' en el nostre local. Les accions dutes a terme per aquesta persona es van fer sense el coneixement i sense el consentiment de la direcció del local, desmarcant-se de qualsevol afirmació o acte de comunicació d'aquesta índole. Així mateix, el local ofereix les seves disculpes a totes aquelles persones que poguessin haver vist ferides les seves sensibilitats pels fets esdevinguts», manifesta la discoteca en el comunicat.

El 'Dandy de Barcelona' és un personatge que s'ha fet conegut en xarxes socials per una peculiar forma de ser. Aquest viral tiktoker i influencer és un home d'avançada edat conegut per xiular d'una forma molt singular i per certs comentaris de caràcter conservador, i inclús, sovint, masclistes i sexistes. Aquest personatge era el convidat especial de la discoteca Enjoy Salou el passat Divendres Sant com un reclam més de la seva oferta d'oci nocturn amb l'objectiu d'atreure més públic.