Desenvolupen un mètode per protegir les dades personals a internet

Entrar a una web i acceptar les galetes és un gest comú i repetit a internet. Però aquesta acció, que es fa de forma automàtica per continuar amb la navegació, comporta riscos de seguretat: en consentir les galetes es perd el control sobre la informació sensible de l’usuari, ja que no pot revisar les condicions que accepta. Amb l’objectiu d’evitar aquesta vulnerabilitat a la xarxa, un equip investigador de la URV ha desenvolupat una plataforma de gestió de dades personals basat en la tecnologia de la cadena de blocs.

Aquesta permet generar contractes intel·ligents que, un cop generats, queden de per vida publicats a la cadena de blocs sense possibilitat que ningú hi trampegi, bé modificant els termes acordats o negant tenir relació amb aquell contracte.

Per utilitzar aquest contracte intel·ligent, l’usuari ha d’instal·lar un programa al navegador que intercepta la petició del consentiment i respon en funció de les seves preferències.

«Això permet una navegació àgil i segura i compleix amb els requisits de la llei de protecció de dades que exigeix Europa», afirma Jordi Castellà. A més, tots els consentiments acceptats es poden controlar i gestionar des d’una aplicació mòbil per fer seguiment de qui els té, quan s’han atorgat, per a què s’estan fent servir i modificar els detalls dels consentiments en qualsevol moment.