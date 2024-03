Recullen uns 2.000 residus a la platja dels Capellans de Salou

Després de la recollida, els participants van classificar els residus per tipologia a la platja dels Capellans.Cedida

Una quinzena de voluntaris va participar el passat dissabte 9 de març en una recollida residus a la platja dels Capellans de a Salou organitzada per Good Karma Projects.

Un cop recollits els residus els participants els van separar per tipologies per valorar visualment l’impacte de cada tipus de producte. Gràcies a aquestes dades, per exemple, van poder entendre el problema que suposen les burilles que es llencen a les platges, en aquest cas gairebé un miler, que suposaven més de la meitat de tots els residus retirats i representen la contaminació de 50.000 litres d’aigua.

Durant la recollida es van trobar més de 150 taps, 70 bosses, més de 150 peces de poliestirè i similars, un centenar de bastonets higiènics i moltes tovalloletes humides que arriben al mar a través dels sobreeixidors quan la gent els llença al vàter, etc.

En només una estona, els voluntaris van recollir gairebé 2.000 peces de residus a la platja.