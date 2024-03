Els comuns rebutgen l'oferta del Govern sobre el Hard Rock

Els comuns rebutgen la proposta del Govern d'estudiar una moratòria als macroprojectes amb motiu de la sequera, tal com va aprovar el Parlament. En Comú Podem subratlla que el mateix Govern diu que no afectaria el Hard Rock perquè el Camp de Tarragona no està en emergència i encara falta molt temps per posar en marxa el projecte. «Una moratòria que no és una moratòria. Res que incomodi al PSC, a la Caixa o als inversors», ha lamentat el portaveu dels comuns, David Cid, a través de X. De fet, segons fonts dels comuns, aquesta oferta no és nova de les últimes hores i ja estava sobre la taula en la reunió d'ahir a la tarda entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la líder d'ECP, Jéssica Albiach, que va acabar sense acord.

Els comuns mantenen que aturar el pla director urbanístic del Hard Rock és una decisió política i insisteixen en demanar un compromís explícit del president Aragonès d'aturar-lo. «En política no tot és el relat i la comunicació. Són coses tangibles. Es vol o no es vol fer el Hard Rock? Aquesta és la pregunta», ha afegit Cid en el seu missatge a les xarxes socials.

Fonts dels comuns asseguren que el Govern els ha traslladat que el pla director urbanístic tirarà endavant i que formalitzaran l'opció de compra.

Pel que fa a la fiscalitat al joc, els comuns recelen del Govern perquè, segons En Comú Podem, l'executiu català s'ha posat en contacte amb les inversors per saber quina fiscalitat estarien disposats a acceptar per continuar amb el Hard Rock. D'aquesta manera, els comuns creuen que encara que es revertís la fiscalitat aprovada al 2014 i es tornés a situar en el 55%, el Hard Rock tiraria endavant.

A més, segons els comuns, el PSC no accepta canvis en la fiscalitat ni tampoc una moratòria per als macroprojectes amb motiu de la sequera.

Tot i que hores d'ara no es veu marge per un acord, el grup de Jéssica Albiach assegura que estan disposats retirar l'esmena a la totalitat fins a última hora si Aragonès diu que està disposat a aturar el Hard Rock.