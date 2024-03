Torredembarra acull aquest diumenge la mostra de ranxets

Torredembarra organitza una nova edició de la mostra Ranxets, la cuina a Torredembarra. La cita gastronòmica tindrà lloc aquest diumenge, a partir de les 12 h, a la plaça de les Remendadores (Jardins de Cal Bofill). La degustació tindrà un preu per tiquet de 5 euros i inclourà una tapa acompanyada d’una beguda. A la mostra gastronòmica, que enguany comptarà amb la participació de cinc restaurants del municipi, també hi participaran el cuiner Àlex Segú i dos cellers que oferiran degustacions de vins i caves de qualitat. En total, es podran degustar set fins a set tapes de diferents de Ranxets.

En aquesta línia, diumenge es podrà tastar arròs amb bacallà a Cal Silver, fideus amb galeres i romesco de moixina a La Xeriueta, fideuejat amb tinta de sípia i allioli a Las Palmeras, arrossejat amb gambetes i allioli a l’Òxid, bull a l’allipebre elaborat pel cuiner Àlex Segú i fideuejat de calçots i bacallà amb allioli de romesco a La Ona Livorno. La venda anticipada de tiquets es durà a terme dijous i divendres de 9 a 14 h a l’Oficina de Turisme, dissabte d’11 a 13.30 h i el mateix dia a l’envelat de Cal Bofill. La degustació començarà diumenge a partir de les 12 hores. Pel que fa al tast de vins i caves a càrrec dels cellers Bon Vi i Cal Serafí, comptaran amb tiquet de degustació propi. Els preus es podran consultar el mateix dia de la mostra.

Paral·lelament, el mateix diumenge també hi haurà espai per als més petits. Des de les 12.30 a les 14 hores es durà a terme un taller infantil de cuina on els participants podran elaborar una coca de recapte amb l’ajuda de Petit Xef.