Junts, CUP i comuns collen Aragonès perquè es decideixi sobre el Hard Rock

El Hard Rock ha centrat la sessió de control al president de la Generalitat, aquest dimecres al ple. Els grups de Junts, CUP i comuns han collat Pere Aragonès perquè es decideixi sobre el projecte al Camp de Tarragona si vol el suport d'aquests grups per aprovar els pressupostos. Junts i PSC hi estan a favor, i CUP i comuns en contra.

Aragonès ha argumentat que l'executiu tramitarà el projecte d'acord amb la normativa urbanística garantint la sostenibilitat de qualsevol iniciativa, i ha recordat que una majoria del Parlament està a favor del Hard Rock. El president de Junts, Albert Batet, ha proposat reduir l'impost de successions, i Aragonès li ha recordat que el mateix Batet va votar a favor el 2020 de la normativa actual d'aquest impost.

El portaveu d'ECP, David Cid, ha mostrat la «disposició» dels comuns a parlar dels comptes del 2024, si bé ha deixat clares les «prioritats» del seu grup: climatització de les escoles, extraescolars gratuïtes, parlar de la sisena hora, millorar les partides a Atenció Primària i salut mental, negociar la regulació de lloguers de temporada, i accelerar les inversions en energies renovables.

Cid ha subratllat que En Comú Podem s'obre a pactar els pressupostos amb l'executiu, però ha alertat que no ho farà si el Govern «no es planta» en contra del Hard Rock: «Ja li dic que no hi serem», ha avisat el portaveu, en aquest escenari.

A la rèplica, Aragonès ha preguntat si «de debò» que els comuns permetran descarrilar els pressupostos només pel projecte de Hard Rock, que ha recordat que ja té uns «mecanismes» de tramitació pròpia, i que compta amb una majoria parlamentària a favor: «Sacrificarem tot això per un sol projecte? És moment de la responsabilitat», ha conclòs el president.

Acords de claredat

De la seva banda, Batet ha etzibat a Aragonès que el seu Govern necessita un «acord de claredat sobre què farà amb el Hard Rock». I li ha preguntat si incomplirà amb el PSC o bé amb els comuns, de cara als pressupostos. Els socialistes exigeixen tirar endavant el projecte, i En Comú Podem reclama tot el contrari, i el Govern necessita tots dos socis per tirar endavant els comptes -si no hi pot sumar Junts.

Batet ha culpat el Govern d'estar «desorientat», i ha aprofitat per repetir la proposta de Junts de rebaixar l'impost de successions: «No considera que és un impost just?». A la rèplica, Aragonès ha recordat que el mateix Batet va votar a favor de l'actual normativa de l'impost de successions fa 4 anys: «L'acord de claredat l'ha de tenir vostè. A qui ens hem de creure, al Batet del 2020 o al del 2024?».

En aquesta línia, el president ha rematat que la proposta de Junts ha d'incloure d'on es poden restar els 1.200 MEUR que suposarien rebaixar tant l'impost de successions: «Si no, la proposta és un brindis al sol per quedar bé amb els de casa. Si no, és fer volar coloms, i aquí no ens hi trobaran», ha reblat Aragonès.