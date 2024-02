Creixell i Roda de Berà intenten frenar l'augment d'abocaments incontrolats de restes vegetals a la via pública

Els ajuntaments de Creixell i Roda de Berà (Tarragonès) han de fer front a una proliferació dels abocaments incontrolats i irregulars de restes vegetals durant els últims mesos. L'increment de la presència de restes en els punts habilitats per a industrials i jardiners als respectius municipis s'ha vist agreujat perquè també s'hi llencen altres residus, com vàters, matalassos o andròmines. Davant d'això, el govern de Roda de Berà ha pres la decisió «dràstica» de retirar els 33 contenidors de la via pública per obligar els professionals a portar els residus a la deixalleria. Això ha acabat traslladant el problema a la localitat veïna de Creixell. Els consistoris demanen civisme i ja han interposat setze sancions aquest gener passat.

L'Ajuntament de Roda de Berà va reorganitzar el servei de recollida de restes vegetals a principis d'aquest gener davant la situació de «desbordament» que patien. El seu alcalde, Pere Virgili, ha explicat que recollien les deixalles vegetals tres cops per setmana dels 33 contenidors que havien habilitat. «Fèiem 100 contenidors de poda a la setmana, els abocaments de petits industrials els col·lapsaven, hi apareixien sempre molts voluminosos; això ens costava més diners que reciclar la mateixa poda», ha lamentat el batlle. De fet, calculen que l'abocament «indegut» ha suposat que el cost del tractament d'aquests residus s'hagi incrementat fins a un 130%.

Per això, des de l'equip de govern han decidit retirar tots els contenidors i centralitzar el servei de recollida de la poda a la deixalleria, on tant els veïns com els empresaris del sector de la jardineria poden dipositar-hi les restes - fins a 200 quilos al dia. Virgili ha subratllat que tant Roda de Berà com Creixell tenen una casuística urbanística molt similar, amb cases unifamiliars i aïllades, fet que comporta que es generi molta poda en aquestes poblacions. «Som conscients d'això, el que intentem és perseguir i localitzar sobretot aquells industrials no legalitzats, que fan el servei de jardineria com a segona activitat», ha indicat.

L'alcalde de Roda de Berà ha explicat que van començar a patir els abocaments incontrolats quan El Vendrell va retirar els contenidors destinats per a aquests residus de la zona costanera. Això ha creat un efecte dominó entre els municipis d'aquesta àrea, ja que la problemàtica s'ha traslladat fins a la població veïna de Creixell, justament en el moment que el consistori rodenc també ha optat per la retirada dels contenidors. «Hem vist incrementats els residus des que Roda i Torredembarra han tret els seus punts de recollida de poda; la gent cívicament ens passa fotografies dels vehicles i estem procedint a sancionar», ha afirmat l'alcaldessa de Creixell, Montserrat Muñoz.

Es quadrupliquen els residus

Així mateix, el regidor de Serveis i Comerç de Creixell, Jaime Serret, calcula que les deixalles dipositades s'han multiplicat per quatre des de finals de desembre. Per la qual cosa, estan fent un estudi de tots els industrials de la localitat per tal de controlar on porten les restes. També han engegat una campanya de conscienciació per revertir la mala praxi en els vuit contenidors que tenen ubicats estratègicament al municipi. «Volem reconduir el tema i que la gent entengui que aquest servei és pel ciutadà i no per a l'industrial; el propietari hauria de ser més exigent amb el seu jardiner i demanar-li que li porti el document que demostri que ha dipositat els residus a la planta de tractament», ha afegit la batllessa.

Tot i que Muñoz confia que no seran necessàries accions «més dràstiques», tampoc les descarta, si no se soluciona la problemàtica. Per ara, no tenen quantificat el sobrecost d'aquests abocaments perquè no els ha arribat les factures de les últimes descàrregues dels residus del Consell Comarcal, però ha assenyalat que l'increment ha estat «notable». També ha suposat un sobrecost per a les arques municipals del consistori rodenc, que estudia dur a terme la prova pilot -ja feta-de la recollida de porta a porta de podes petites.

Comencen a sancionar

L'Ajuntament de Roda de Berà ha interposat deu denúncies des de principis d'any. L'any passat, va obrir 27 expedients sancionadors i va fer 51 advertiments. L'ordenança de civisme i convivència ciutadana prohibeix buidar, abocar o dipositar qualsevol mena de residus a la via pública. Aquestes infraccions comporten sancions de fins a 750 euros. En el cas de Creixell, les multes poden anar des dels 300 als 600 euros. Tenen prevista una modificació de l'ordenança per endurir aquestes penalitzacions. Segons dades del consistori, enguany, ja han posat sis sancions.