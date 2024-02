Salou homenatja els voluntaris del seu Parc de Nadal

L'alcalde Pere Granados i la regidora de Joventut, Noèlia Izquierdo, en nom de la Corporació municipal, han retut un homenatge a les 18 persones voluntàries que van contribuir al Parc de Nadal d’enguany.

El voluntariat a Salou, una iniciativa que va prendre forma l'any 2012, ha esdevingut un pilar fonamental en l'organització d'activitats comunitàries, especialment en el Parc de Nadal. A través de la regidoria de Joventut, Adolescència, Infància i Lleure, s'ha aconseguit reclutar un grup de voluntaris que, de forma altruista, es compromet a col·laborar en activitats i esdeveniments.

La tasca del voluntariat, en el cas del Parc de Nadal, és imprescindible. No només ofereixen un suport molt important als monitors professionals, sinó que també garanteix que cada infant gaudeixi de les festes de manera segura i feliç, entre atraccions, tallers i jocs inflables.

Aquest reconeixement no és només un gest simbòlic; els voluntaris reben certificats que avalen la seva experiència i es veuen recompensats amb activitats gratuïtes, com, per exemple, desfilar al Cós Blanc amb la colla de la Masia Tous, sense haver de costejar la disfressa. A més, la seva implicació s'estén a altres esdeveniments de la ciutat, com el Club Xic's i el Cós Blanc Xic's.

L'alcalde Pere Granados ha destacat els valors i la implicació dels voluntaris i voluntàries, que tenen un elevat sentiment de pertinença a Salou, el qual contribueix a reforçar la identitat salouenca, a la vegada que fa créixer l'orgull de poble.

Per la seva banda, la regidora d’Infància posa en valor l’esperit solidari de l’equip de persones voluntàries, de les quals en destaca la generositat, el suport i la implicació amb el municipi.