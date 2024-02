Lluc Semis, el fotògraf que caça els instants precisos

Lluc Semis a la sala on hi ha exposat el seu treball fotogràfic, a la Pobla de Mafumet.Gerard Marti Roig

El responsable primer de la passió del Lluc Semis per la fotografia és el seu professor de biologia de l’escola, que va tenir la idea de portar els nanos a fer sortides de camp. Allà, el Lluc hi va descobrir un món que el va atraure des del primer moment, i va començar a capturar-lo amb una càmera bridge que li havien regalat al seu pare. Ara, el Lluc ja es presenta com a fotògraf de natura, i ho fa avalat per un treball extens i en progressió. Aquest mes, en presenta una selecció a l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet, localitat on va néixer.

L’exposició, titulada Instants naturals, és un recull de retrats d’animals, en què apareixen sobretot ocells, però també rèptils, amfibis i algun mamífer. Les instantànies estan fetes, en la seva majoria, en territori peninsular. Un dels trets singulars de l’exposició és la riquesa de colors de les fotografies. Així ho explica el mateix Lluc, assegurant que «en fer la selecció de les imatges vaig voler combinar colors foscos i clars, així com els tons càlids i els freds».

Entre els animals fotografiats hi trobem espècies que ens són tan properes com els flamencs del Delta de l’Ebre, però també individus no tan habituals de veure, com la salamandra cuallarga. Entre totes, el Lluc en destaca una «per les alegries que m’ha donat i perquè, d’alguna manera, és fruit de la casualitat». Es tracta d’un paisatge captat a la població de Garcia, a la Ribera d’Ebre, on destaca la presència d’una garsa.

«Aquell dia tenia un anellament científic i vaig arribar abans d’hora. El dia era emboirat, però de sobte va sortir el sol, i va destapar el paisatge a l’altra banda del riu. Llavors vaig fer la foto», explica. Aquest treball, a més, va rebre el premi de fotografia DBF PhotoContest 2022 –encara que no és l’únic premi o menció que ha rebut el Lluc.

Semis, que a més de fer fotografies és professor de violí i llenguatge musical, explica que, per a ell, el més important abans de disparar, més enllà dels aspectes tècnics, és tenir «una visió personal del que vols». Així i tot, admet que hi ha fotografies que són fruit de moltes hores de treball, posant com a exemple les fotos d’ocells: «Moltes vegades has de començar localitzant l’animal. Després, fer que s’acostumi a venir a menjar i acabar muntant un observatori per fer les fotos».

L’exposició Instants naturals es pot visitar de manera gratuïta a la Sala Tarsici Baget de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet fins al 29 de febrer.