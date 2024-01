Vila-seca recupera La Societat El Fènix com a equipament cultural privat

Aquest dimecres 17 de gener es va celebrar una jornada de portes obertes a la seu de la Societat El Fènix de Vila-seca, un edifici històric situat al carrer de la Font número 15. El Fènix és l’associació més antiga de Vila-seca, fundada l’any 1875 per una colla de joves del poble.

Nascuda amb el nom de Sociedad Recreativa la Ilustración, l’any 1883 va passar a denominar-se Casino de Recreo El Fènix i, més endavant, de forma popular, El Fènix. L’entitat ha estat en actiu de manera ininterrompuda des de llavors, per bé que en els últims anys la seu havia estat llogada a empreses privades. L’última, un restaurant que va tancar ara fa un parell d’anys.

Recuperar l’activitat pròpia

«La tardor passada van coincidir dues situacions», explica Laia Espina, presidenta de l’entitat. «D’una banda, vam recuperar l’espai que fins llavors havia estat llogat. I, de l’altra, hi va haver un canvi de junta que va apostar per un nou projecte, que és el de tornar a recuperar l’activitat pròpia de l’entitat». En els seus orígens El Fènix organitzava activitats com representacions de teatre o actes esportius i socials, a més de disposar d’espais com ara una biblioteca i un bar cafeteria.

De cara a la nova etapa, la Laia explica que «d’idees n’hi ha moltes», però que la intenció de la nova junta és «trobar l’equilibri entre les activitats que es poden fer de manera regular i les de caràcter extraordinari». En tot cas, subratlla, «el que volem és que la resta d’entitats del poble sàpiga que poden fer ús d’aquest espai, ja que no n’hi ha cap altre amb aquest perfil». En definitiva, conclou, «volem que s’entengui El Fènix com un equipament cultural més del poble on es puguin començar a generar coses».

És amb aquesta voluntat, la de presentar-se als veïns i veïnes, que es va organitzar la jornada de portes obertes. «Durant tots aquests anys els socis l’hem mantingut viva, gairebé fent de mecenes. Ara, volem que molta gent s’acosti i s’associï també», assegura la presidenta. De moment, la nova junta encara no té planificades les primeres activitats que es duran a terme. «El que sí que tenim clar és que l’any que ve, que se celebren 150 anys d’El Fènix, la farem grossa, perquè no hi ha gaires entitats a tot Catalunya que tinguin la nostra edat», conclou.