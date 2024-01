Torna el gran espectacle hípic del país

Els millors genets de tot l’estat espanyol es tornaran a veure les cares a Vila-seca aquest pròxim cap de setmana, en el marc del Cos de Sant Antoni, Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional, que se celebrarà al Circuit Urbà del Parc de la Torre d’en Dolça de Vila-seca.

La cita té com a principals atractius la presència d’una vintena de cavalls pura-sang anglesos, més de 30.000 euros en premis i un espectacle de primer nivell per al públic assistent, que podrà gaudir de tres curses hípiques i apostar pel seu cavall guanyador. Tot, amb accés lliure i gratuït.

El circuit obrirà portes a partir de les 11 del matí, hora en què també es posaran en marxa les parades d’artesans.

La primera cursa, Premi Torre d’en Dolça, de 1.700 metres, arrencarà al punt de les dotze del migdia. Mitja hora després, a les 12.30 h, es donarà el tret de sortida del Gran Premi Ajuntament de Vila-seca, amb una distància de 2.500 metres. Finalment, la tercera cursa, Premi Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, de 1.700 metres, se celebrarà a les 13 h. Com és habitual, el públic assistent podrà contemplar les competicions a peu dret a tocar de la tanca que circumval·la el circuit hípic vila-secà, gaudint de l’espectacle hípic de molt de prop.

Les curses de Vila-seca estan reglamentades pel Jockey Club Español de Carreras de Caballos i es poden considerar com a professionals, de la mateixa manera com poden ser-ho a Madrid, Donostia o Sevilla. Els hipòdroms d’aquestes ciutats, igual que el circuit de Vila-seca, apleguen el calendari oficial de competicions hípiques a l’Estat espanyol. En el cas de Vila-seca, l’assistència a les curses és multitudinària: en els últims anys s’han arribat a aplegar a la Torre d’en Dolça prop de 10.000 persones, que a més de contemplar les carreres, poden fer apostes –de poc import– i gaudir animant els seus cavalls guanyadors.

Es té constància de la celebració del cós de Vila-seca des de finals del segle XIX, gràcies a un document recuperat del 1876, en què es descriu com era la competició i els premis que es lliuraven. Les cavalleries, després d’haver estat beneïdes, i quan acabava la processó es congregaven a la Casa de la Vila. Acte seguit, el rector de la parròquia llençava una bandera a l’aire i el genet que l’atrapava havia de sortir corrent, perseguit per la resta de competidors. Anaven cap a les quatre carreteres i a la tornada feien un tomb al voltant de la Vila per la plaça de Sant Antoni, carrer de la Presó, carrer de Sant Josep, per la plaça de Manyà i carrer Major.

El guanyador era qui travessava primer la línia de meta, i com a trofeu s’emportava un corder. El segon a arribar, rebia quatre pollastres; el tercer quatre coques; i el quart, quatre cebes i un manat d’alls. Les curses, en diferents formats i amb diferents recorreguts, es van continuar fent a Vila-seca durant el segle XX. Des de l’any 2001 les curses se celebren a l’actual Circuit Urbà del Parc de la Torre d’en Dolça, després d’una renovació i adaptació del parc per part de l’Ajuntament. A partir d’aquell moment ja van començar a atraure els millors genets espanyols.