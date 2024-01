Salou inicia la remodelació i millora d'onze places i parcs

L'Ajuntament de Salou ha iniciat un ambiciós projecte de remodelació i millora d'onze places i parcs del municipi, amb l'objectiu d'adaptar aquests espais a criteris de sostenibilitat i oferir refugis climàtics. Aquest projecte, que ja ha començat, pretén, a més, integrar millor la comunitat en aquests entorns i fer-los més amables.

El finançament d'aquestes obres es beneficia dels fons Next Generation de la Unió Europea, cobrint fins a un 50% del pressupost total, que ascendeix a 2.259.076,79 euros, IVA inclòs. L'execució d'aquest projecte s'ha dividit en dos lots, cadascun a càrrec d'una empresa contractista diferent: Excavacions Gassó SL per al primer lot, i Roexca SL per al segon.

El primer lot inclou les places de la Província, de la Pau, d'Andalusia, Sant Jordi, i el Parc de Manel Albinyana. El segon lot inclou les places Corona d'Aragó, Cala Crancs, de la Sardana, Louis Braille, i els parcs de les Pedreres i del Mirador.

Cada intervenció s'ha dissenyat de forma única per respondre a les necessitats específiques i concretes de cada espai. A més, s'ha pres la decisió d'incorporar escultures de diversos artistes en cinc dels espais remodelats, afegint així un valor cultural al projecte.

Els criteris d'aquestes intervencions són variats: s'incorporarà més arbrat i àrees d'ombra en zones desproveïdes d'elles, es repararan fonts obsoletes o danyades, s'augmentaran els espais d'esbarjo i joc infantil, i es fomentaran àrees per a la interacció social. A més, es posaran en valor les àrees verdes existents al municipi, com el Parc del Mirador i el de Les Pedreres, millorant la seva accessibilitat i creant espais per al descans i l'estada.

El lot 2 ja ha iniciat les seves obres amb la intervenció a la plaça de la Corona d'Aragó, i pròximament començaran a la plaça de Cala Crancs. Les obres del lot 1 han començat aquesta setmana a les places d'Andalusia i de la Província.

Amb una durada prevista de set mesos, s'ha planificat amb cura l'execució dels treballs per minimitzar les incomoditats del veïnat. Aquest projecte representa un pas significatiu cap a la creació d'un entorn urbà més sostenible, amable i acollidor.