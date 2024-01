Lluís Gavaldà i Joan-Pau Chaves publiquen la seva primera cançó conjunta ‘Meva’

Després de tres anys i més de 40 concerts plegats, el duet format per Lluís Gavaldà, líder d’Els Pets, i Joan-Pau Chaves, teclista de la mateixa formació, han publicat la seva primera cançó conjunta ‘Meva’ (RGB Suports). La peça és un cant a la "reinvidicació femenina antripatriarcal" i una denúncia a les relacions tòxiques. En declaracions a l’ACN, el cantant remarca que això “no és una cançó de Lluís Gavaldà amb un acompanyant, sinó que ha sorgit de l’esforç de dues persones al mateix nivell amb la mateixa importància i està feta a quatre mans”. El tema s’emmarca en la gira que Lluís Gavaldà i Joan-Pau Chaves porten fent des de fa uns dos anys ‘Sona la cançó’ i que segueix aquest 2024. El duet publicarà més endavant un segon tema.

El músic i compositor Joan-Pau Chaves explica que fa uns cinc anys, Gavaldà li va dir que tenia l’oportunitat de fer uns concerts en format íntim ell sol i va proposar-li fer-ho plegats. Van fer uns concerts en aquest format i després va arribar la pandèmia. Ja en post-pandèmia van tenir l’oportunitat de dur a terme més actuacions perquè el seu era un format reduït. Gavaldà va publicar l’any 2022 el llibre ‘Sona la cançó’ i l’espectacle del duet es va transformar. Posteriorment, afegeix, van decidir fer una cançó nova.

Gavaldà explica que es va enamorar d’una melodia de Joan-Pau Chaves, que va trobar meravellosa i a partir d’aquí va néixer ‘Meva’. A la maqueta de Chaves, detalla el cantant, hi havia una frase ‘Les coses venen i se’n van’ i va pensar que d’aquí podia sortir-ne una història des del punt de vista femení amb una protagonista que és una dona.

La peça, destaca el cantant, és “una espècie de retrat molt impressionista de tres moments molt determinats d’una relació sentimental, on hi planeja certa toxicitat i un sentiment de possessió que mata la mateixa relació”. Gavaldà no volia que la cançó tingués “un final tràgic com malauradament acostuma a passar, sinó que fos un punt de reivindicació femenina antipatriarcal de dir: al final m’he desempallegat d’aquesta història que em matava interiorment i m’he adonat que per poder donar-me a altra gent primer he de ser meva”.

El cantant remarca que la idea que volen que quedi molt clara és que ‘Meva’ “no és una cançó de Lluís Gavaldà amb un acompanyant, sinó que ha sorgit de l’esforç de dues persones al mateix nivell amb la mateixa importància i està feta a quatre mans. Hi té tanta empremta de Joan-Pau Chaves com meva”. La música de la cançó és de Chaves i la lletra, de Gavaldà, però “el producte final és fruit de la complicitat” i el treball dels dos, remarquen.

Gavaldà explica que col·laborar amb Chaves és molt especial perquè ell és “part imprescindible” dels discos que han fet amb el grup de Constantí. “També m’ajuda a sortir d’una zona de confort amb Els Pets”, confessa. En aquesta línia, el teclista remarca que per a ell ha estat molt motivadora aquesta experiència.

Segona cançó

La seva idea era fer una cançó i prou, però quan van gravar a l’estudi Casafont a Solsona s’ho van passar tan bé, diuen, que van fer una segona cançó que publicaran més endavant. “La idea principal és que aprofitant aquest any sabàtic d’Els Pets tenim un any per girar i presentar l’espectacle de ‘Sona la cançó’ i ensenyar la filosofia del muntatge i és que totes les cançons del món estan connectades per fils invisibles”.

‘Sona la cançó’

Lluís Gavaldà i Joan-Pau Chaves protagonitzen la gira ‘Sona la cançó’, basat en el llibre homònim publicar per Gavaldà el 2022. El llibre és un relat autobiogràfic a través de 60 cançons de grups que l'han marcat i enamorat i que van des de Los Sírex, King Crimson i The Beatles fins a The Smiths, Pulp i Antònia Font.

El repertori va canviant i “no és immòbil” i la idea principal és agafar cançons no tan conegudes d’Els Pets i connectar-les amb cançons que els agraden i els han influït o al revés. “Podem començar amb ‘El que val la pena de veritat’ i acabar amb Barry White”. Gavaldà declara que és un concert molt dinàmic on cada actuació és diferent i van improvisant. També agafen suggeriments del públic.

Després del concert que han ofert aquest gener a Barcelona, actuaran a Andorra, el 20 de gener; a El Morell, l’1 de març; a Vilablareix, el 17 de març, i Montblanc, el 23 de març.