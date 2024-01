El Port Tarragona treu a licitació el dragatge i aportació de sorra a la platja de la Pineda

El Port de Tarragona ha tret a licitació les tasques del dragatge i aportació de sorra a la platja de la Pineda per al període de 2024 fins a 2026. En total s’aportarà 300.000 m3 de sorra a la platja a raó de 100.000m3 anuals. L’aportació de sorra que farà el Port de Tarragona és una mesura ambiental compensatòria per la prolongació del dic de Llevant.

Les tasques de dragatge i aportació de sorra a la platja de La Pineda començaran a la primera quinzena de maig, procurant que els treballs de muntatge de la canonada no interfereixin amb l'activitat turística de la platja de la Pineda. Aquesta canonada es situarà a la platja per a l'aportació de sorres mitjançant impulsió. Un cop propulsada la sorra fins a la platja es procedirà a la seva estesa amb la maquinària corresponent.

Un compromís del Port de Tarragona

L’any 2003, després de l’ampliació de contradic trencaonades situat a l’extrem sud del dic de Llevant, el Port de Tarragona es va comprometre a l’aportació de sorra a la platja de La Pineda segons ho aconsellava la Declaració d'Impacte Ambiental (D.I.A.) sobre el projecte.

D'acord amb la mencionada D.I.A., es va redactar el projecte per definir les obres a realitzar i procedir a l'aportació de 100.000 m3 de sorra anuals a la platja de La Pineda, en trams de tres anys per un total de 300.000 m3 en un període de temps total de 20 anys.

De la mateixa manera, en aquest compromís per part del Port de Tarragona també es va acordar la construcció de l'Espigó del Racó (renovat l’any 2020 després del temporal Glòria) i la prolongació de l’espigó dels Prats. Tots dos elements servirien per evitar la pèrdua de la sorra aportada a la platja.

Contradic de Ponent

La futura construcció del Contradic de Ponent permetrà adoptar solucions per estabilitzar la Platja de la Pineda. El projecte de contradic anirà acompanyat d’una nova DIA que inclourà mesures per a la regeneració i estabilització definitiva de la platja que un cop implementades en la seva totalitat faran innecessària l’aportació de sorra any rere any. Entre d’altres mesures, es preveu la construcció de nous elements a la zona central de la platja per tal de retenir la sorra. Aquesta és la zona més afectada segons els estudis encarregats a l’Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria que ha estudiat la dinàmica litoral de la platja fins a l’any 2100.