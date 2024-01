Els Pastorets de Vila-seca, l’oportunitat de pujar a l’escenari per a totes les edats

El 7 de gener és sinònim de la fi de les festes de Nadal. Mentre alguns infants van aprofitar l’últim dia abans de començar classes per a gaudir de les joguines que els havien portat els Reis d’Orient, d’altres van participar en la representació dels Pastorets de Vila-seca, ahir a les 11 del matí al local de l’Associació El Centru. Una de les directores de l’obra, Alícia Bescós, descriu que van tenir «la sala plena», un fet normal quan es tracta de la funció infantil.

Actors de totes les edats

El Centru va nèixer com a Joventut Catòlica el 1983, i la primera notícia documentada de la seva posada en escena dels Pastorets data del 1900. Aixó els converteix en un dels més antics de Catalunya.

Una segona peculiaritat és que, des de fa dos anys, l’agrupació divideix les representacions per edats: el 30 de desembre és el torn dels adults, i, ahir, els més petits van ser els protagonistes. Tal com explica Bescós, la creació de dues funcions es va començar a fer amb l’objectiu que «tothom pogués participar de la mateixa manera», ja que eren els adults els que s’enduien els papers de més rellevància a l’obra. «Ens vam adonar que alguns nens més petits no es conformaven amb un personatge que fos mut o més secundari», remarca Bescós.

Per tal donar-los l’oportunitat de tenir més presència a l’escenari, es va crear una segon passi de l’obra; concretament, es tracta d’una versió de l’escrit de Josep Maria Folch i Torres retallat, per facilitar la comprensió tant dels actors com del públic infantil, i intepretada només per joves menors de 16 anys.

Un dels beneficis de crear una agrupació d’actors joves, explica Bescós, és que aquests podran servir de relleu generacional per als membres de l’elenc d’adults. «Necessitem que els nens creixin interpretant els personatges, i aquesta experiència els ajuda per anar preparant-se».

Bescós afegeix que, entre adults i nens, ja son 100 actors dins l’associació, i que s’han convertit en «una gran família». Dins aquest grup també hi ha aquells que van participar en Els Pastorets fa uns anys, i que, de tant en tant, demanen tornar a formar part de la representació.