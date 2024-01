Vila-seca ho té tot a punt per a rebre la visita dels Reis d’Orient

Els Reis d’Orient estaran a Vila-seca aquest divendres a partir de les 5 de la tarda. En arribar, faran una cercavila per diversos carrers fins arribar al Castell de Vila-seca. Allà hi faran la tradicional adoració del Nen Jesús, es projectarà l’espectacle audiovisual sobre la façana del Castell i, per últim, els Reis saludaran a tots els infants des del balcó, acompanyats per l’alcalde, Pere Segura, qui els lliurarà la clau de la ciutat. Després de la salutació des del Castell, els Reis Mags, guiats pels fanalets penjats als balcons de les cases de Vila-seca, recorreran els carrers perquè els més petits estirin la corda i puguin rebre els regals.

Per a tots els qui vulguin gaudir de la nit de Reis còmodament des de casa, TAC12 TV retransmetrà en directe l’esdeveniment a partir de les 18 hores, i es tornarà a emetre a les 20.30 h.

Per la seva banda, la nit de Reis a la Pineda començarà al costat del pessebre de sorra a partir de les 19 hores amb la retransmissió de l’espectacle audiovisual de Reis i mitja hora més tard començarà una cavalcada reial fins al pavelló municipal d’esports de la Pineda on hi haurà lliurament de regals.

En el cas de la Plana, la cavalcada començarà a les 8 de la tarda i circularà pels diversos carrers del barri, on també es lliuraran regals a la canalla.