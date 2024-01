Salou vibrarà aquest dijous amb el concert de la JONC, al TAS

El Teatre Auditori de Salou (TAS) acull aquest dijous, dia 4 de gener, a les 19 h, el tradicional concert de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC); una cita excepcional que s’ha convertit en un clàssic del Nadal salouenc. Es tracta de l’edició 111 Encontre.

El preu de l’entrada per al públic, en general, és de 5€, i gratuïta per a l’alumnat de l’Escola Municipal de Música de Salou (EMMS).

Els joves intèrprets de la formació, d’entre 18 i 25 anys, tocaran grans peces d'alguns dels millors compositors de tots els temps, amb un programa integrat per la Simfonia n. 8 de Ludwig van Beethoven, i la Simfonia n. 35 en re major, coneguda com a ‘Hafner’, d. A. Mozart, amb l’acompanyament d’onze professors de l’orquestra BandArt, liderada pel violinista serbi Gordan Nikolic, com a concertino-director.

Aquest dimecres, dia 3 de gener, a les 11.45 h, un grup de la JONC actuarà a la Residència de gent gran, amb la interpretació de la Simfonia núm. 35 en re major, “Haffner”.

La JONC

Enguany, la JONC celebra el seu 30è aniversari. Va néixer al setembre de 1993 amb el nom de Jove Orquestra Simfònica de Catalunya (JOSC) i el 1999 va passar a anomenar-se JONC. El seu objectiu principal és facilitar la formació d’orquestra a músics joves, tot completant la labor educativa dels conservatoris i centres superiors, a més de col·laborar en la seva inserció professional.

Des de l’any 2001, l’orquestra és dirigida per Manel Valdivieso.