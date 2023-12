Acord de Salou, Creu Roja i Agbar per aplicar el programa Ona Activa’t

L’alcalde de Salou, Pere Granados, el president del Comitè Provincial de la Creu Roja a Tarragona, Ramon Grau, i Felipe Campos, director d’Acció Social d’Agbar, han signat aquest dijous el conveni per implementar el Programa Ona Activa’t (Ocupació, Necessitats bàsiques i Acompanyament) a Salou. Es tracta d’una iniciativa d’acció social destinada a oferir un suport integral a les persones en situació de vulnerabilitat del municipi..

Ona Activa’t acompanyarà i potenciarà les competències personals i laborals de 10 persones en situació de vulnerabilitat del municipi. Per ser elegibles, les persones participants han de ser perceptores del fons de solidaritat d’Agbar. Aquest conveni té una durada d’un any. En la signatura del conveni, els representants d’aquestes tres institucions han destacat el compromís de Salou amb el benestar de la població, mitjançant la creació d’oportunitats reals i efectives per als col·lectius més vulnerables, com és la posada en marxa d’aquest programa.