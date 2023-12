Les Tres Magues de gener visitaran enguany el Parc de Nadal d’Altafulla

Els nens d’Altafulla començaran l’any 2024 amb una visita molt especial: la de les Tres Magues del gener. Serà el pròxim 2 de gener, a les 16 h, a la plaça del Pou. Amb el lema Llibertat, Igualtat i Fraternitat i acompanyades de les entitats del municipi, donaran el tret de sortida al Parc de Nadal d’Altafulla, que s’allargarà fins al 4 de gener. El Parc de Nadal serà del 2 al 4 de gener, de les 16 a les 20 hores, al Poliesportiu Municipal i l’escola Roquissar. Cada dia, de les 16 a les 16:30 hores, hi haurà una franja horària sense soroll.

Amb aquesta iniciativa des del consistori aposten per «una altra manera de celebrar aquestes festes», destacant que és «un acte dedicat a la infantesa, des d’una perspectiva laica, exempta de classes i sense una finalitat dogmàtica». Des de l’Ajuntament expliquen que aquest acte «té l’origen a la ciutat de València l’any 1937, durant la II República Espanyola i en plena Guerra Civil i que va ser una desfilada que es va denominar la Festa de la Infància». Així doncs, apunten que «era la unió de la cultura, el teatre, la música, la dansa i l’art, per fer gaudir els més petits amb la il·lusió d’un món millor. En aquesta festa, l’esperit de les magues cobria el recorregut». Per tant, tal com descriuen des del consistori, «la intenció d’aquesta festa és reivindicar els valors republicans de la llibertat, la igualtat i la fraternitat encarnats en les magues». Les Magues del gener seran les encarregades d’inaugurar el parc i lliuraran un llibre il·lustrat amb l’objectiu de donar a conèixer la història de la festa i descobrir «una nova manera de celebrar el solstici d’hivern».