El PSC no pensa renunciar al Hard Rock i avisa Aragonès: «Si no es pot complir que expliqui per què»

La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, ha assegurat aquest dilluns que no renunciaran al complex que Hard Rock vol instal·lar al Tarragonès i que va formar part del pacte de pressupostos de la Generalitat del 2023. Ho ha dit en roda de premsa després que, entrevistada per l'Agència Catalana de Notícies (ACN), la líder dels comuns, Jéssica Albiach, posés com a "línia vermella" aquesta infraestructura per asseure's a negociar els comptes del 2024 amb el Govern. En Comú Podem i el PSC tenen postures oposades sobre aquest complex i Tortolero ha insistit que hi ha un acord amb el Govern: "Confiem en la paraula i la signatura del president".

"Complir els acords és fonamental", ha advertit la portaveu socialista, que ha criticat que "no es pot estar tant temps donant-hi voltes i si no es pot complir que expliquin per què". "Si no pot complir els terminis, que expliqui per què", ha repetit.

El PSC fa setmanes que avisa que no s'asseurà a negociar els pressupostos de l'any vinent si no es compleixen els acords que els van dur a votar els del 2023. Tortolero ha afirmat que s'estan incomplint aquests pactes i ha avisat que no iniciaran negociacions fins que "es faci el compliment d'aquests acords".

Tortolero també ha urgit el Govern a convocar la taula de partits catalans per "abordar els problemes reals" de Catalunya, entre els quals ha situat la sequera, les energies renovables i l'estat del sistema educatiu. "Hem estat deu anys perdent el temps en les prioritats equivocades", ha dit, i ha exigit "solucions acordades". "Estem disposats a ajudar per tornar a tocar de peus a terra", ha afegit.

"El PP hauria de trencar amb Vox"

Tortolero ha aprofitat la seva compareixença per carregar contra el president de Vox, Santiago Abascal, per les "declaracions inadmissibles i molt greus" que ha fet al diari argentí 'Clarín', on ha dit que a Sánchez "hi haurà un moment que el poble voldrà penjar-lo dels peus". El PSC ha avisat que "qualsevol demòcrata s'ha de desmarcar amb claredat" d'aquestes paraules i ha demanat al líder del PP que "ho condemni amb més rotunditat" i que el seu partit trenqui els pactes amb l'extrema dreta "allà on els té".