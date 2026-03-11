Diari Més

Mor un home atropellat per un microbús després de sortir de la via a Marçà

L’accident s’ha produït a la carretera T-300 i eleva a 15 les víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest 2026

Imatge d'arxiu d'una patrulla de Mossos senyalitzant un accident de trànsit.Mossos d'Esquadra

Un home ha mort aquest dimecres a la tarda en un accident de trànsit registrat a la carretera T-300, al terme municipal de Marçà (Priorat). Els fets han tingut lloc al punt quilomètric 2 de la via, a la carretera de l’estació, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.

L’avís del sinistre s’ha rebut a les 15.01 hores. Per causes que encara s’estan investigant, un microbús ha sortit de la via i ha caigut per un marge. Durant la caiguda, el vehicle ha atropellat mortalment un home que en aquell moment estava realitzant tasques agrícoles a la zona.

Al microbús només hi viatjava la conductora, que ha resultat ferida lleu i ha estat traslladada a l’hospital de Móra d’Ebre. Arran de l’accident s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat —que han evacuat la conductora, estabilitzat el vehicle i recuperat el cos de la víctima— i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques, que també han activat suport psicològic.

Amb aquesta víctima, ja són 15 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest 2026, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.

