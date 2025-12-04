Cinema
Neix el Festival de Cinema Priorat que recorrerà cinc pobles de la comarca
La primera edició tindrà lloc del 19 al 21 de desembre apostant pel curtmetratge i el cinema de proximitat
Neix el Festival de Cinema Priorat, una proposta que aposta pel curtmetratge i pel cinema de proximitat a la comarca del Priorat. La primera edició tindrà lloc del 19 al 21 de desembre i recorrerà fins a cinc pobles de la zona, combinant projeccions, trobades amb creadors i un conjunt de premis pensats per donar veu al territori.
El projecte està impulsat pel director Albert Blay, que n'assumirà la direcció artística; així com per Artèria Cultural, empresa de la província de Castelló amb experiència en programació cinematogràfica, i per l’associació Zona3. La programació inclourà una quinzena de curtmetratges de producció estatal i, sobretot, en llengua catalana, amb una selecció oberta a gèneres diversos.
Les inscripcions, ja tancades, han tingut una molt bona rebuda i han sobrepassat totes les expectatives, segons explica el festival a través d'un comunicat. Ara es farà la tria oficial.
Els títols competiran en diferents categories: ‘Millor Curtmetratge’, ‘Millor Curtmetratge en llengua no catalana’, ‘Millor Actor’, ‘Millor Actriu’, ‘Premi del Públic’ i el ‘Premi Priorat’, aquest últim atorgat per un jurat format per membres d’associacions i entitats de la comarca. En paral·lel, el jurat oficial estarà integrat per professionals de reconeguda trajectòria.