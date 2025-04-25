Enologia
La Fira del Vi de Falset presenta el seu ‘primer tast’ a l’Amfiteatre
El certamen se celebrarà el 2, 3 i 4 de maig amb música i gastronomia
Ahir, l’Amfiteatre de Tarragona va ser l’escenari de la presentació de la Fira del Vi de Falset. «Ja comença a ser tradició que Tarragona sigui la primera parada de l’esdeveniment», apuntava Carlos Brull, alcalde de Falset. El certamen, que tindrà lloc els dies 2, 3 i 4 de maig, «atrau a gent de tota la demarcació» segons apunta el batlle.
En aquesta edició, la Fira del Vi de Falset arriba als 30 anys d’història, tot dins un complicat complex pel sector. «Hem lluitat amb la sequera i ara lluitarem amb els aranzels», remarcava Brull.
Tot i això, l’alcalde celebra que l’esdeveniment «continua creixent» i actualment atrau a gent «de tot l’Estat». Brull també va voler aprofitar la presentació per posar en perspectiva «els canvis que ha patit la comarca del Priorat en aquests trenta anys», destacant que als inicis de la fira no existia tan sols la DO Montsant.
Aquestes bones perspectives també van ser compartides per l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, qui considera la comarca del Priorat és «un trosset de paradís a la terra». El batlle considera «un símbol» poder presentar la fira a Tarragona per les «sinergies» que implica. En aquesta línia, relata la «vinculació que tenia la Tàrraco romana amb el món vitivinícola». «Podem imaginar que el públic de l’Amfiteatre, aigua no bevien», bromejava.
Música i gastronomia
La presentació va estar acompanyada d’un petit tast de vins, una degustació gastronòmica i una actuació del cantant Espalda Maceta. L’acte va voler servir com un «primer tast» del que inclourà la Fira del Vi, que també augmenta aquest any l’oferta gastronòmica i comptarà amb actuacions musicals en col·laboració amb la FIM Vila-seca i el Festival Garbinada Pop. A més, com és habitual, es disposarà de l’exposició d’una seixantena de cellers i degustacions d’oli.