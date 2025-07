El porter i capità del FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen, va visitar aquest dissabte al vespre el Priorat, on va gaudir d’un sopar al prestigiós restaurant Brots de Poboleda. La visita del futbolista alemany no va passar desapercebuda: l’establiment va compartir l’esdeveniment a través de les seves xarxes socials, on es va mostrar agraït per la presència del jugador blaugrana.

Ter Stegen, de 32 anys, es troba actualment en procés de recuperació després d’una greu lesió al tendó rotulià, que el va apartar dels terrenys de joc el passat mes de setembre. La seva escapada al Priorat va coincidir, de manera especial, amb la celebració de l'onzè aniversari del restaurant Brots, un espai reconegut per la seva proposta gastronòmica creativa i de proximitat.

El Restaurant Brots de Poboleda ha compartit a les xarxes socials la visita del capità blaugrana Marc-André Ter Stegen.Instagram

En finalitzar el sopar, el capità del Barça va signar una samarreta dedicada a la plantilla del restaurant.

Brots ofereix dues propostes gastronòmiques destacades: el menú Brots, de 40 euros, amb plats tan sorprenents com la coca d’algues amb botifarra d’enciam de mar i sardina fumada, o el xai a baixa temperatura amb risotto de tomàquet; i el menú Arrels, de 38 euros, més enfocat en la tradició, amb plats com el tournedós de cua de bou amb nyoquis d’herbes o el gaspatxo de coliflor amb remolatxa i salmó fumat a casa.

Tot i que no ha transcendit quin menú va escollir el porter blaugrana, no hi ha dubte que va gaudir d’una vetllada gastronòmica d’alt nivell en un entorn únic com és el Priorat.