La Fira del Vi de Falset aposta per les aliances musicals

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La Fira del Vi de Falset (Mostra i Mercat de Vins de la DOQ Priorat i la DO Montsant) torna a apostar per la música com a part integral del seu programa, en haver reeditat una aliança que ja ve fer fortuna en l’edició de 2024: amb la FIM Vila-seca, d’una banda, i el festival Garbinada Pop, d’una altra. Fruit d’aquesta entesa, els dies de la Fira del Vi (del 2 al 4 de maig) actuaran a Falset: Andreu Peral, Landry, Dona Negra Canta, Rambalaya, The Prioratians i Músics de Carrer.

«La Fira del Vi de Falset sempre mira de buscar l’equilibri entre la seva ànima lúdica i vitivinícola, i entenem que reforçar l’oferta cultural i musical ens ajuda a crear una experiència i un espai, on és possible tastar vins però també menjar alguna cosa, fer petar la xerrada, estar amb els amics o sentir un concert de música», afirma l’alcalde de Falset, Carlos Brull.

Pel que fa a la FiM —Fira de Música Emergent i Familiar (www.fim.cat)— i la Fira del Vi, els ajuntaments de Falset i de Vila-seca han decidit renovar l’acord de col·laboració que ja van establir per primer cop el 2023. L’aliança es concreta en la programació de dues actuacions per part de la FiM a Falset i, en contrapartida, la presència a la FiM, que tindrà lloc a Vila-seca del 8 a l’11 maig, d’un seguit d’activitats relacionades amb el món del vi de la comarca del Priorat, com ara tastos o degustacions. Un dels objectius de l’acord és sumar esforços per donar projecció i centralitat al territori, a través de dues fires que s’han convertit en referents nacionals en els seus respectius àmbits. Aquest acord s’emmarca en la voluntat de la FiM Vila-seca d’establir col·laboracions amb institucions i agents culturals del territori.