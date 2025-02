La Bisbal de Montsant obrirà un museu de la Guerra Civil en un antic forn de pa l'any vinent

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de la Bisbal de Montsant (Priorat) obrirà un museu de la Guerra Civil i la història local del municipi en un antic forn de pa del poble. Ara s'han tret a licitació les obres per rehabilitar i adaptar l'espai per un valor que puja als 260.827,36 euros. La inversió es durà a terme gràcies als diners procedents del Fons de Transició Nuclear, segons ha explicat l'alcalde de la Bisbal de Montsant, Òscar Vidal, a l'ACN.

El museu s'ubicarà en un local que va ser forn de pa, gràcies a la cessió d'un particular, Enric Masip. El centre comptarà amb peces i retalls de premsa relacionats amb la guerra espanyola del mateix Masip. La idea és tenir el museu obert en un any, a inicis del 2026.

El 2009, Masip, veí i exalcalde del municipi, va obrir una antiga botiga on havia treballat per convertir-la en un petit museu per rememorar com va viure el poble la Guerra Civil. L'actual govern local ha decidit impulsar aquest projecte. De moment, Masip ha cedit l'antic forn de pa al municipi i l'ajuntament ha redactat la licitació de les obres.

Actualment, és una «botigueta», assenyala l'alcalde mentre apunta que les instal·lacions són «molt velles». Per això volen remodelar l'habitacle i exposar el material de Masip. També preveuen contactar amb historiadors i col·leccionistes per recollir més peces. La Bisbal de Montsant compta amb la cova de Santa Llúcia que va ser hospital militar durant el conflicte bèl·lic. L'alcalde ha indicat que en la nova mostra la cova tindrà un paper destacat a l'hora d'explicar la Batalla de l'Ebre.

Quan estigui obert, també hi haurà una persona dinamitzant l'espai, i a més de la Guerra Civil, s'hi explicarà la història local i el funcionament del forn de pa.