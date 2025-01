Els regants del Baix Priorat confien que l'aigua de l'Ebre els permeti subsistir

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comunitat de Regants del Baix Priorat, que engloba set municipis del Priorat i la Ribera d'Ebre, es mostra esperançada en que el regadiu que podran fer amb aigua de l'Ebre els permeti subsistir. Aquest dimecres han començat els treballs per fer una canalització des del riu a l'alçada de Móra la Nova fins a l'embassament dels Guiamets, que abasteix la comunitat. S'espera que les obres estiguin enllestides al maig.

La sequera ha fet estralls a la zona i el president dels regants, Miquel Escoda, ha apuntat que han hagut d'arrencar cirerers i ametllers, i que potser també hauran de retirar vinyes. La Generalitat ja va pagar al desembre un paquet d'ajudes, però Escoda ha assegurat que no són suficients per garantir el futur del sector.

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) s'encarrega de les obres, que tenen un pressupost de 5,7 milions d'euros. Ja s'ha començat a condicionar una finca situada a tocar del riu, en el punt on es farà la captació. L'aigua passarà un primer procés de filtratge i es passarà a una bassa que s'ha de construir i des d'allà es bombejarà fins a la canonada general. Seguidament es transportarà fins a la xarxa dels regants, uns quilòmetres més amunt. Un cop arribi en aquest punt i en funció de les necessitats es determinarà si aquella aigua directament va als camps per al regadiu o si es trasllada fins a l'embassament dels Guiamets.

La quantitat anual que es mourà estarà al voltant d'1 hectòmetre cúbic. Amb tot, abans que es pugui introduir aigua al pantà, la CHE també haurà de fer unes obres per segellar l'embassament, que fa anys que té filtracions. «Aquest subministrament d'aigua segura farà que es pugui donar continuïtat a la pagesia i al treball que fan els nostres pagesos», ha manifestat Escoda.

El president ha celebrat l'inici de les obres perquè suposaran que en els anys de sequera puguin efectuar un reg de suport a les 1.400 hectàrees de cultius i explotacions agràries que treballen. Si els terminis es compleixen enguany els pagesos ja podran aprofitar l'aigua per part de la campana de reg «per poder salvar les plantacions i les collites» en cas que no plogui més.

La sequera que s'arrossega va causar el 2023 una caiguda en la facturació de 29 MEUR, segons estimacions de la comunitat. «Les del 2024 no les hem comptades però podrien superar-se ja que moltes explotacions hauran d'arrencar de nou i això farà que durant uns anys no hi hagi producció», ha manifestat. De fet, la gran majoria dels cirerers que conreen s'hauran d'arrencar. «En ametllers hi ha bastantes baixes i en vinya hi ha moltes zones que estan afectades; no sabem com reprendrà la brotada d'aquesta vinya i veurem si se n'hauran d'arrencar perquè han quedat castigades», ha concretat el president.

Per tot plegat, Escoda reclama més ajudes a les administracions. «Al desembre la Generalitat va fer efectiu el pagament d'uns ajuts que tenia estipulats en el context del conflicte bèl·lic d'Ucraïna i de la sequera, que comparats amb la pèrdua de producció i facturació que s'ha produït són totalment insuficients», ha valorat.