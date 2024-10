El president del Parlament visita el Priorat per «fer visible» la «brutal i contundent» sequera de la comarca

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Parlament, Josep Rull, visita aquest divendres el Priorat. Ho fa per «canalitzar les demandes» que ja ha fet la comarca, però sobretot per «donar visibilitat» al greu problema de sequera que pateix la comarca. Rull ha lamentat que «la reviscolada» de les conques internes faci pensar que la situació de seca al país «està més o menys controlada» i assenyalat que el Priorat i la Terra Alta continuen patint una «brutal, contundent i duríssima» sequera que necessita actuacions. El president del Parlament també es reunirà amb els serveis d'emergències que van treballar en el recent l'incendi de Cabacés. «Quan s'apaguen - els focs – hi ha certa tendència a l'oblit i per això he volgut venir», ha dit des de Porrera.

El president del Parlament ha començat la seva visita al Priorat aquest divendres amb la Morera de Montsant, on ha parlat amb la presidenta de junta rectora del parc natural del Montsant i alcaldessa de la Morera, Meritxell Martorell. Després de visitar les instal·lacions i signar el llibre d'honor del consistori, s'ha desplaçat a la «zona zero» de l'incendi de Cabacés.

Acompanyat per l'alcalde Jaume Josep Pujals, ha recorregut la zona cremada fins a la finca experimental de viticultura sostenible Mas Roger. A Cabacés també ha visitat el consistori i s'ha reunit amb representants dels regants del riu Montsant i de la cooperativa de Cabacés. La visita del matí ha acabat a Porrera on també ha signat el llibre d'honor i ha sigut rebut per nombrosos veïns a l'Ajuntament.

Rull ha remarcat que «l'objectiu de la visita» és «fer valer» la comarca i ajudar a «canalitzar totes les demandes», després dels incendis que han sofert i que van «colpir el país». El president del Parlament ha recordat que darrere dels focs hi ha «un problema estructural potentíssim que és la sequera» i ha lamentat «certa tendència a invisibilitzar-ho». «Vull escoltar la gent del territori, quins són els neguits, i acreditar que les propostes d'actuació amb relació a l'aigua que està posant sobre la taula, l'anterior i aquest govern, generen consens», ha explicat.

El president de la cambra catalana ha assegurat que el nou Govern «vol consolidar» les actuacions que ja hi ha prevista per millorar l'accés a l'aigua en l'àmbit dels Guiamets, del riu Siurana, de Margalef, i també a Garcia amb una nova captació d'aigua de l'Ebre. «Que siguin operatives i vagin el més ràpid possible», ha defensat.

La visita del president Rull acaba aquest divendres a la tarda a Falset on visitarà el parc de bombers i es reunirà amb el cap del parc, Càndid Carreras, i el sotscap territorial de Sistemes d'Emergències Mèdiques al Camp de Tarragona, Juanjo Verge. La darrera reunió es farà al consell comarcal amb el president Sergi Méndez i una vintena d'alcaldes de la zona.