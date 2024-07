Vespres musicals a la Vall del Silenci

El Refugi de la Porta del Congost d’Ulldemolins arrenca aquesta mateixa setmana la tercera edició del cicle de concerts Dijous culturals a la fresca, que se celebraran cada dijous al vespre durant els mesos de juliol i agost, amb entrada lliure. La proposta és una iniciativa de La Somereta, entitat que s’encarrega de la gestió del refugi i l’entorn de l’ermita de Sant Antoni i Santa Bàrbara d’Ulldemolins.

«La proposta neix de la voluntat d’oferir una proposta d’oci alternatiu als habitants de la comarca», explica Paula Llaurador de la Somereta. És per això, detalla, que es va optar per programar els concerts els vespres de dijous: «Vam entendre que els caps de setmana hi ha altres propostes i hem vist que fent-ho així tenim una afluència important de públic dels pobles», assegura.

Ella mateixa explica també que un altre objectiu dels Dijous culturals a la fresca «és acostar músics i formacions emergents al Priorat». D’aquí que el cartell presenti una gran varietat d’estils, que van des de sessions de punxadiscos fins a duets, passant per espectacles de circ o la música d’autor.

Els espectacles es fan a l’aire lliure, molt a prop del bosc, a la Vall del Silenci, dins del Parc Natural del Montsant. Els primers a actuar enguany seran el Cor Jove de l’Orfeó Reusenc, que cantaran aquest mateix dijous dia 4 de juliol. Els seguiran Nou poemes i un epíleg, homenatge a Xavier Amorós amb CincQuarteres (11 juliol); Duo Níric (18 de juliol); PD Crazy Juanas (25 de juliol); Xerrich a cau d’orella (1 d’agost); Lito Wakame en format duet (8 d’agost); Jazz, Soul & Reggae amb Geordie B – Dj de l’Oblit (15 d’agost) i La Sardana de la Cia A foc lent. Circ d’arrel (22 d’agost).

Totes les actuacions es complementaran amb un sopar a la fresca que combina la tradició mediterrània amb els productes locals. L’entrada als concerts funciona mitjançant el sistema de taquilla inversa –cadascú paga el que considera–, mentre que el sopar posterior és de pagament. La Somereta és una cooperativa de treball sense ànim de lucre que treballa per fomentar la cohesió social i la dinamització del territori tot posant en valor el patrimoni natural i històric del terme i de la serra.