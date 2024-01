Els habitants de la Vilella Alta decoren els seus carrers per primera vegada

Els veïns de la Vilella Alta han donat peu a la creativitat i, per primera vegada, han decorat els carrers del poble per Nadal, amb creacions fetes per ells mateixos. L’alcalde, Jordi Argiles, explica que va ser una iniciativa de l’Ajuntament per donar més vida als carrers, i, aprofitant la festa de Santa Llúcia, una de les seves patrones, el 13 de desembre, van proposar aquesta idea. Argiles afirma que «la resposta ha estat fantàstica», i que segurament celebraran una segona edició aquest hivern.

Els veïns de cada carrer es van encarregar de decorar-lo amb materials senzills i reutilitzables, ja que una de les premisses de la iniciativa era «utilitzar el màxim de coses que es tinguessin a casa». Argiles expressa que aquesta activitat ha ajudat a recuperar «el tu a tu, el fet d’anar a casa d’un veí a passar l’estona», ja que els habitatges es van convertir en el principal taller de confecció de les decoracions.