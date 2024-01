El primer brindis en honor a la Banda Vila de Falset

És l’any 1974. Som a Falset, al Priorat. És el vespre de Reis, i el poble ja ho té tot preparat per rebre Ses Majestats. Avui, però, hi haurà alguna cosa diferent. Un grup de dinou falsetans s’ha posat d’acord per sortir amb els seus instruments i acompanyar els Reis, formant una banda improvisada. A Falset, igual que a la resta de la comarca, hi havia hagut una gran tradició bandística, però va quedar estroncada amb l’esclat de la guerra. Aquesta nit del 5 de gener de 1974, aquests dinou músics reprendran aquesta activitat, formant la que acabarà sent la Banda de Música Vila de Falset.

El pròxim divendres, 5 de gener, la formació musical celebrarà el 50è aniversari d’aquella fita, i ho farà amb un acte que servirà per homenatjar aquells dinou falsetans. La festa es farà al Teatre l’Artesana, i tal com explica Adela Margalef, presidenta de l’Associació Musical Vila de Falset, serà un acte senzill, en què es recordaran aquells dinou músics, se’ls retrà un petit homenatge i es brindarà per l’aniversari: «No podem fer-ho massa llarg perquè tot seguit la Banda ha de sortir a tocar a la Cavalcada», explica divertida.

Això no obstant, l’Associació, que és l’ens que gestiona la Banda, té previst un programa d’aniversari que s’allargarà fins al mes de novembre, Festivitat de Santa Cecília, i que tindrà un punt culminant el pròxim 7 de juliol, quan els de Falset actuaran a l‘Auditori de Barcelona. «Per a nosaltres és un repte, perquè som una banda jove, però ens ho hem de creure», assegura Margalef.

«Estem de celebració perquè, en 50 anys, per aquesta banda hi han passat 236 músics. Pot semblar una xifra petita, però heu de pensar que al Priorat som poqueta gent», explica l’Adela. En l’actualitat, la Banda –que ha tocat de manera ininterrompuda des d’aquell 1974– la conformen prop de quaranta músics. La clau del bon estat de salut de la formació, assegura la presidenta, és l’existència de l’Escola de Música de Falset, impulsada per la mateixa Associació: «És un dels pilars fonamentals de l’entitat. Sense nous músics que tinguin una formació en llenguatge musical, no hi hauria banda». Això ha fet també que a Falset hi hagi nissagues familiars que han format part de la banda, generació rere generació.