ENTREVISTA
Jordi Cervera: «Necessitar tornar el cop quan t’han fet mal és un sentiment molt humà»
L’escriptor reusenc presenta ‘Flota com una papallona…’ aquest dissabte al Festival El vi fa sang de l’Espluga de Francolí
Ens situes en un ambient de boxa, amb una novel·la de gènere clàssic: boxejadors, policies corruptes, mafiosos.… La tenies pendent?
«És una idea que ve de lluny. La boxa sempre m’ha interessat. De petit mirava força la televisió i recordo grans esdeveniments, sobretot americans: el concert d’Elvis des de Hawaii o combats de Muhammad Ali. A més, anava sovint amb el meu pare al Reus Deportiu, on feien vetllades i matinals de boxa. Tot això em va marcar. Sempre m’ha atret especialment la boxa clàssica dels anys 50 i 60, tant per l’esport en si com per la seva relació amb la novel·la negra i el cinema de gènere».
En aquella època la boxa era una altra cosa?
«Llavors ser boxejador als Estats Units —o torero aquí— era una de les poques maneres de passar de no tenir res a tenir-ho tot. Això feia els combats més salvatges. Avui dia encara hi ha diners, però ja no és ben bé el mateix».
La trama de la novel·la funciona gairebé com un combat de boxa: el protagonista guanya, perd, es torna a aixecar, té un combat final… Què va venir primer, la història o aquesta estructura?
«M’agradava la idea de reproduir la força i la tensió d’un combat. D’una banda, construïa les escenes concretes de boxa; de l’altra, treballava aquesta sensació de derrota constant. Quan no tens sort, sembla que sempre reps al mateix lloc i, per molt que intentis sortir-ne, continues caient. Al final hi ha una certa redempció, però és una història dura, d’aquelles què costa molt escapar-se’n encara que tinguis ajuda».
Tradicionalment, la boxa clàssica s’associava amb la delinqüència i els baixos fondos. L’estereotip encara funciona?
«Funciona, però els codis han canviat. Abans, com que els combats movien molts diners, hi havia tota una estructura mafiosa al darrere. Ara també hi ha diners, i segurament continua havent-hi parts fosques, però el context és diferent. De fet, no fa gaire la policia va desarticular una xarxa de combats il·legals en una central tèrmica abandonada a Cercs. Això demostra que aquell món no ha desaparegut, sinó que s’ha tornat més clandestí i potser més violent: combats sense normes, apostes altes i xarxes internacionals. Allà on hi ha diners, hi ha corrupció».
Tot i això, a la novel·la també es percep un cert homenatge a l’esport. Quins valors creus que transmet la boxa més enllà de la violència?
«Més enllà de la part fosca, la boxa podia ser una eina per forjar caràcter: demana disciplina, constància, una certa idea d’honor. Sobretot per a joves que no tenien alternatives. Si trobaven el bon camí, els podia donar una oportunitat de vida més estable. L’entrenament els aportava ordre i constància, coses difícils d’aconseguir si ningú te les inculca».
Muhammad Ali hi apareix com a referent moral, amb les cites que encapçalen cada capítol. Les seves paraules continuen vigents?
«El cas d’Ali és curiós. En el seu moment, moltes de les seves frases eren pura provocació, xuleria per desestabilitzar els rivals. Però amb el temps i amb la seva evolució com a figura pública —també pel seu compromís social—, s’ha reinterpretat. El que abans era fanfarroneria, avui gairebé es veu com a pensament inspirador o d’autoajuda».
Al llibre hi ha derrotes, lleialtats i venjança. Creus que la venjança pot ser un motor de vida?
«Sí, però és un motor negatiu. Pot generar energia, però acaba fent més mal a qui la sent que a qui la rep. Tot i això, és un sentiment molt humà: aquesta necessitat de tornar el cop quan t’han fet mal».
I per acabar: el personatge de l’Eduard Romero, la Sageta del Guinardó, es proclama vencedor de la trama gairebé a l’últim assalt. Ja que l’has deixat viu i tan ben dibuixat, penses que pot tenir més recorregut i convertir-lo en una saga?
«No està decidit. M’ha passat pel cap fer-ne una continuació, però és complicat, perquè el final ja és el que és. L’hauria de ficar en un altre jardí i, tal com ha acabat, no sé si està com per ficar-s’hi. Però no ho descarto, tot dependrà de com funcioni el llibre i de si trobo una bona raó per reprendre la història».