MUNICIPAL
L'Ajuntament de Montblanc calcula que el robatori de les aixetes costarà entre 4.000 i 5.000 euros
Aigües de Montblanc presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra i fa una crida a la ciutadania per investigar els fets
L'Ajuntament de Montblanc calcula que el robatori de quinze aixetes de fonts del municipi dimecres passat costarà entre 4.000 i 5.000 euros a les arques públiques. El regidor de serveis de manteniment i Aigües de Montblanc, Josep Ardila, destaca a l'ACN el «valor patrimonial» d'alguns dels elements sostrets i avisa que «serà molt difícil tornar a reparar amb les aixetes que hi havia perquè algunes ja no es fabriquen».
La companyia d'aigües ja ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra i fa una «crida a la ciutadania» perquè aporti informació per investigar els fets. Des de l'equip de govern creuen que els lladres volen vendre les aixetes de coure al «mercat negre».
Conca de Barberà
Efe/ Redacció