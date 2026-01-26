CRISI FERROVIÀRIA
Els usuaris d'Avant alertaven feia temps de «vibracions anòmales» al tram on s'ha trencat la via a l'Espluga de Francolí
El col·lectiu afirma que fa «anys» que es queixa de les «possibles deficiències estructurals» en aquest punt de vies a l'Espluga de Francolí
La Plataforma d'Usuaris Avant Catalunya alertava "fa temps" de "vibracions anòmales" al tram on s'ha trencat la via a l'Espluga de Francolí. La ruptura detectada a la via d'alta velocitat ha obligat Adif a reduir la velocitat a 80 quilòmetres per hora durant un tram del recorregut. Els usuaris afirmen que fa "anys" que es queixen de les "possibles deficiències estructurals" en aquest punt, i subratllen que l'incident detectat ara "incrementa la preocupació" entre les persones que utilitzen el transport públic. Segons afirma la plataforma, tot i que el Departament de Territori "assegura" que el tram es revisa diàriament, els fets d'avui "demostren que aquestes inspeccions no són suficients o no estan detectant els problemes reals".En un comunicat, la plataforma d'usuaris exigeix una reunió "immediata" amb el Govern i els gestors del servei per "aclarir" la causa de la ruptura de les vies, "revisar l'estat real" de la infraestructura i "establir mesures urgents" per "garantir" la seguretat.
De la mateixa manera, el col·lectiu considera "absolutament inacceptable" la demora de prop de tres hores d'algun dels combois Avant d'aquest dilluns, un fet que, a parer dels usuaris, "evidencia que la infraestructura i la planificació actual no poden absorbir l'escenari excepcional que s'ha generat".
Els usuaris també han exigit que els quatre trens gratuïts Avant amb parada a Lleida, Camp de Tarragona i Barcelona-Sants –dos per sentit– que ha posat Renfe per reforçar el servei "no generin retards als serveis actuals". Alhora han demanat substituir els trens S120 – Alvia pels S106 mentre duri la situació per "millorar la capacitat de forma ràpida".
Una altra petició demana augmentar les freqüències de l'Avant Tortosa i per revisar "de manera exhaustiva" el tram Espluga de Francolí – Camp de Tarragona.
Finalment, pel que fa a la recomanació de teletreball que ha fet Protecció Civil per a aquest dimarts, la plataforma exigeix que es faci extensiva a tots els usuaris d'Avant que la puguin necessitar.