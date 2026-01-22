Municipal
L'Espluga prohibeix el consum d'aigua de l'aixeta perquè surt tèrbola a causa de les darreres pluges
L'Ajuntament apunta que aquesta situació es podria mantenir durant 48 hores
L'Espluga de Francolí ha prohibit aquest matí el consum d'aigua de l'aixeta perquè surt tèrbola i no és apta per l'ús de boca. L'aigua de la xarxa es troba en mal estat a causa de les pluges dels últims dies, ja que el municipi agafa l'aigua d'un aqüífer subterrani.
Des de l'Ajuntament apunten que la situació es podria mantenir durant 48 hores i que s'avisarà la població quan els paràmetres estiguin dins el rang sanitari. L'equip de govern ha decidit no fer ús de l'aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) perquè els dipòsits municipals estan al seu màxim i la terbolesa hauria de durar un temps limitat.