Nou Cap dels Mossos d’Esquadra de la Comissaria de Montblanc
Entrevista
Samuel Gómez: «El cultiu de marihuana no ha tornat des de la sequera, creiem que s’ha traslladat»
El nou Cap dels Mossos d’Esquadra de la Comissaria de Montblanc avalua la seguretat i els reptes als quals s’enfronta la comarca davant els canvis i desgrana la preparació de la temporada estival
Com avalua la seguretat ciutadana a Montblanc?
«En general, és bona, tant a Montblanc com a la comarca. Les dades no són preocupants, però sempre podem treballar una mica més i millor. El que podem afirmar és que la gent de la Conca de Barberà pot estar tranquil·la».
Com han variat els fets delictius?
«Aquesta és una comarca bastant estable, respecte a l’any passat hem notat una baixada mínima, de l’1% dels fets delictius. Per tipus sí que destacaria que han baixat els robatoris amb força a domicilis un 16% i els furts un 10%. També les estafes, que havien pujat molt en els darrers anys, han baixat un 16%. Per contra, sí que trobem un repunt dels delictes contra les persones com les lesions en un 60% i les amenaces en un 32%. Aquest és un fet que ens preocupa i prioritzem, tenim una forta ocupació en els auxilis a la gent».
Com s’explica aquest augment?
«Són bàsicament baralles i conflictes al carrer, molts cops relacionats amb gent beguda. Aquests problemes sempre tenen una petita pujada amb l’arribada del bon temps, quan hi ha més activitat a l’exterior».
La nova mobilitat amb el túnel del Coll de Lilla ha afectat la seguretat?
«És clar que l’obertura del túnel i l’alliberament de l’autopista afavoreix la mobilitat, i això també repercuteix en el ciutadà que es dedica a cometre fets delictius. Hem detectat que ens ve gent de fora, que podríem dir més ‘especialitzada, de l’àmbit metropolità de Barcelona o Tarragona i Reus. Tampoc és una pujada molt significativa, però podríem trobar una relació».
Encara preocupa el cultiu de marihuana a la regió?
«Puc dir que, avui en dia, respecte a altres anys, a l’Alt Camp i la Conca de Barberà s’ha disminuït notablement el cultiu exterior. Venim de dos anys en què l’activitat va baixar per la sequera, i pensàvem que després del clima d’aquest any es recuperaria, però de moment hem detectat molt poc moviment. Treballem molt en la prevenció a tots els llocs que són susceptibles, contactes i patrullatge, tot controlant els canvis de l’orografia i vigilant amb drons i helicòpter algunes zones on hi havia plantacions. Volem pensar que hi ha hagut un canvi de tendència i aquesta producció massiva s’ha modificat i ara s’ha traslladat a plantacions indoor, però d’aquestes no hem detectat a la comarca».
Creieu que l’activitat criminal ha canviat d’ubicació?
«Potser sí. Amb l’esforç que s’ha fet al Camp de Tarragona i la pressió, potser els grups dedicats al cultiu han canviat de territori pel desmantellament continu».
Recentment, hi va haver un arrest per terrorisme, preocupa la radicalització?
«Va ser un cas concret i puntual, si trobéssim més ens hauríem de preocupar, però no és el cas. El missatge ha de ser de tranquil·litat, treballem per detectar qualsevol cas i neutralitzar-lo, però no és una pràctica generalitzada».
Com heu preparat el dispositiu policial per fer front a les festes majors d’aquest estiu?
«El que fem a cada Festa Major és reforçar la presència policial. Són celebracions en les quals hi ha una gran aglomeració de gent i només per això és necessari tenir un servei reforçat. És important fer presència i també molta prevenció, això ho fem de manera coordinada amb els ajuntaments, vigilants municipals i policia local del municipi. Abans durant i després despleguem controls de seguretat ciutadana i el trànsit amb prevenció d’alcohol i drogues i també a la recerca d’armes blanques i substàncies estupefaents».
Heu notat canvis en el consum d’estupefaents de la població?
«No, aquí a la comarca continua sent habitual la marihuana, la cocaïna i l’haixix. Altres tipus de drogues sintètiques o importades d’altres països no es troben».
Quina col·laboració teniu des dels Mossos d’Esquadra amb els agents municipals?
«Hi ha un intercanvi d’informació continu, cada dia, tant operatiu com les novetats que hi pugui haver. Qualsevol previsió d’actes també ho intercanviem i fem reunions de comandament setmanals. Cada nit hi ha una trobada entre els responsables de torn i de manera ordinària fem controls conjunts cada cap de setmana. Independentment, també hi ha dispositius especials per esdeveniments importants com la Setmana Medieval o la Festa Major. És realment un treball molt coordinat el que es fa a Montblanc».
Quins reptes implica encapçalar una regió policial com aquesta?
«En l’àmbit personal he de dir que és un repte molt notable, però estic molt agraït de la rebuda que he tingut des de la comissaria o els diferents participants del territori amb els que ens hem coordinat, siguin agents rurals, alcaldes o altres autoritats».