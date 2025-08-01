Equipaments
L’ACA millorarà el pas de peixos i el punt de control del cabal del riu Francolí a Montblanc
L'entitat ha formalitzat un contracte de 100.900 euros
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha formalitzat el contracte per dur a terme millores en el punt de control del cabal del riu Francolí, a l’altura de Montblanc. Els treballs compten amb una inversió superior als 100.900 euros (IVA inclòs) i tindran una durada prevista de quatre mesos.
Les actuacions inclouen la millora del comportament hidràulic de l’estació d’aforament, eliminant obstacles que dificulten el pas de l’aigua, com un mur que sobresurt del canal d’aigües baixes, un altre mur a la llera del marge dret i una estructura que sobresurt del pou de mesura. A més, es construirà la prolongació del canal de pas de fauna i es condicionarà la llera amb un recobriment de pedra de riu, amb la finalitat de facilitar el pas dels peixos mitjançant la creació de 10 trams de rampa i 10 basses.
Un altre aspecte destacat de la intervenció serà el soterrament del cablejat aeri actual del sistema de mesura per garantir-ne una millor protecció i operativitat, especialment en episodis d’avinguda.
L’ACA disposa d’una àmplia xarxa de control automàtica amb més de 200 punts de mesura distribuïts entre embassaments, aforaments en rius i canals, estacions de qualitat i piezòmetres. Aquesta xarxa inclou 80 aforaments en rius, 12 en embassaments, 31 en canals de derivació, 12 estacions automàtiques de control de la qualitat i 78 piezòmetres automàtics.
Els tècnics de l’ACA utilitzen equips especialitzats per realitzar mesures directes i puntuals dels cabals en tots els escenaris hidrològics, des de períodes de sequera fins a episodis d’avinguda, amb objectius que inclouen el control de cabals ambientals, la verificació i calibratge de corbes de cabal i la supervisió de les derivacions d’aigües superficials.