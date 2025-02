En un context en què l'accés a l'habitatge s'ha convertit en un dels problemes principals ja no només de Catalunya sinó de tot l'estat, amb una constant pujada del preu del metre quadrat, que ja supera els 2.000 euros de mitjana a Espanya, encara podem trobar-hi hi ha racons on comprar una propietat és quelcom una mica més assequible. Un clar exemple és Santa Coloma de Queralt, un pintoresc municipi tarragoní, on el preu mitjà del metre quadrat s’acosta als 487 euros, segons dades d'Idealista.

Situat a menys d’una hora de Tarragona, aquest municipi ofereix una alternativa molt més econòmica en comparació amb altres localitats properes, com Altafulla, on el preu del metre quadrat ascendeix a 2.532 euros, o Cambrils, amb 2.358 euros. A Santa Coloma de Queralt, un habitatge de 100 metres quadrats es pot adquirir per menys de 50.000 euros, la qual cosa el converteix en un lloc idoni per als qui busquen una propietat a bon preu.

Al portal web d'Idealista, hi podem trobar diverses propietats a la venda a un que s'aproxima als 50.000 euros. Això sí, la majoria de les quals requereixen d'algunes reformes, que possiblement augmentarien la despesa, per a poder entrar-hi a viure.

A més de Santa Coloma de Queralt, altres municipis de la província de Tarragona presenten preus del metre quadrat per sota de la mitjana provincial, que el gener de 2025 se situava en 1.588 euros. Entre aquests municipis destaquen Vila-seca (1.577 euros/m²), Reus (1.369 euros/m²), La Canonja (958 euros/m²), Valls (953 euros/m²) i Constantí (859 euros/m²), així com els barris tarragonins de Sant Salvador (924 euros/m²), CampClar (924 euros/m²), Torreforta (999 euros/m²) i Bonavista (1.040 euros/m²).

El poble amb el preu/metre quadrat més assequible

Així i tot, l'informe d'Idealista revela que Santa Coloma de Queralt no és el poble tarragoní amb un preu per metre quadrat més assequible. Ulldecona, al Montsià, és el municipi que registra un preu més assequible, amb 447 euros el metre quadrat segons el portal immobiliari.