El retaule de Santa Úrsula, del segle XVI, torna al monestir de Santes Creus

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reial Monestir de Santes Creus acollirà el dissabte 16 de novembre, a les 17 hores, l’acte de presentació del retaule de Santa Úrsula, obra de Jaume Forner, datada al segle XVI, que la Generalitat de Catalunya ha adquirit per la Col·lecció Nacional.

L’acte comptarà amb la presència del director general del Patrimoni Cultural, Joaquim Borràs; la secretària general de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, Marta Segarra, i el doctor en Història de l’Art, Alberto Velasco, que pronunciarà la conferència El retaule de Santa Úrsula de Jaume Forner: una obra recuperada per a Santes Creus.

El retaule de Santa Úrsula procedeix originàriament del Reial Monestir de Santes Creus, però al segle XVI va ser traslladat a la granja cistercenca de la Tallada, on va estar fins a finals del segle XX.

El retorn d’aquesta obra renaixentista al seu espai original constitueix un important acte de restitució patrimonial que la Generalitat de Catalunya ha fet de manera conjunta amb l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus.

Els propietaris del mas de la Tallada, al municipi de la Secuita, van posar a la venda el retaule, que va passar a formar part d’una col·lecció privada fins que va ser adquirit per la Generalitat de Catalunya.

L’obra adquirida és una pintura a l’oli sobre taula i les seves mesures són de 250 x 243 centímetres. L’Alberto Velasco destaca de l’obra que s’ha preservat de forma íntegra, amb tots els elements estructurals i decoratius, i que a més, té un bon estat de conservació.

A més, la taula que coronava el retaule, i que va ser reaprofitada en un retaule posterior, ha estat localitzada i retornada també al seu emplaçament original.

Abans del retorn del retaule de Santa Úrsula al seu lloc original, la peça ha passat pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya per fer una neteja i fixació de tota l’estructura de l’obra. Entre d’altres intervencions s’ha fixat la capa pictòrica amb coles animals, s’ha eliminat el vernís engroguit i s’han sanejat les esquerdes.

El Retaule de Santa Úrsula

El retaule està dedicat a Santa Úrsula, que a la Corona d’Aragó, durant l’edat mitjana i l’època moderna, va obtenir un gran culte i devoció. L’elecció de les dones com a personatges protagonistes, excepte Crist i sant Joan Evangelista, posa de relleu que van ser escollides com a models de virtut.

El retaule de Santa Úrsula s’estructura en tres seccions verticals, una predel·la o bancal i un coronament amb un calvari i lluneta en forma de petxina al damunt. La taula central està protagonitzada per la imatge de Santa Úrsula, representada de cos sencer, i un donant agenollat. A les taules laterals, amb dos compartiments cadascuna, es representen escenes narratives de la vida de la santa. La predel·la, que presenta tres compartiments, està presidida per un Crist de Pietat flanquejat per la Mare de Déu i Sant Joan Evangelista, i dues santes a cadascun dels dos compartiments laterals. Un seguit d’elements decoratius daurats, a manera de pilastres i frisos, fan de tapajunts entre les taules i separen els elements del retaule.

L’autor de l’obra, Jaume Forner, va ser un pintor actiu a Perpinyà i Barcelona entre 1509 i 1559, del que es conserven molt poques obres. Forner elabora figures d’aparença rígida en composicions que remeten a la tradició tardogòtica.