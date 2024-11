Montblanc impulsarà 46 habitatges de protecció oficial amb una subvenció d'1,2 MEUR

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Montblanc impulsarà 46 habitatges de protecció oficial amb una subvenció d'1,2 milions d'euros de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Dins d'aquesta promoció, una vintena de pisos es destinaran a lloguer social, onze a col·lectius especials, onze més per a joves menors de 35 anys i quatre per a entitats socials.

Fonts municipals han apuntat que la subvenció atorgada és l'import més elevat de tots els projectes presentats i ara es treballa per trobar un soci col·laborador per tirar endavant la construcció. Els pisos s'ubicaran al carrer Joan Amades, en uns terrenys que cedirà el consistori i després serà una fundació privada qui executi l'obra i gestioni els lloguers. Les obres han d'estar acabades l'any 2027.

Els habitatges, dissenyats per l'estudi d'arquitectura UBBU, inclouen diferents tipologies: 24 tenen dues habitacions, 16 en tenen tres i finalment, n'hi haurà sis amb una única habitació. Onze d'aquests pisos seran per a joves de fins a 35 anys, 11 més per a col·lectius especials -com persones majors de 65 anys-, i els 20 restants es destinaran a lloguer social. A més, quatre habitatges dotacionals s'assignaran a entitats socials. Tots els lloguers es mantindran per sota del preu de mercat, amb una tarifa màxima de 555 euros.