Comença la 4a fase de les obres de restauració del castell de Barberà de la Conca

La Generalitat ha iniciat la 4a fase de les obres de restauració del castell de Barberà de la Conca (Conca de Barberà), amb l’objectiu de restaurar i reparar part de les façanes i murs del castell, així com per donar accessibilitat a l’entrada del recinte.

Aquesta actuació deriva d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura, l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Barberà de la Conca, en aplicació de l’1,5% cultural, signat el desembre de 2021.

El projecte ha estat redactat pels arquitectes Jordi Portal Liaño, Joan Albert Adell Gisbert, Claire Palluel, Joan Espuis i Arrate Ayala. La inversió total per dur-lo a terme és de 248.000 €, aportats per l’INCASÒL i l’Ajuntament de Barberà de la Conca a parts iguals.

Les obres se centraran en la revisió i restauració de les façanes i murs nord i est, així com en la coronació de la muralla est. També se substituirà la gàrgola existent a la façana est. A la part exterior s’urbanitzarà l’espai del pati, on s’hi construiran parterres. També es millorarà l’accés al recinte, afegint rampes i creant un nou traçat per l’escala.

Durant la primera fase es va construir la coberta de la capella i el forjat de la planta baixa, posteriorment, es va fer la restauració més estructural i es van condicionar la planta baixa, la primera planta, la galeria porticada i la cisterna. Finalment, durant la darrera fase es va adequar l’interior de l’edifici com a museu, alhora que es va recuperar el mur existent, i es va adaptar la torre de guaita com a mirador.

Un castell del segle XI

El castell, qualificat com a bé cultural d’interès nacional, és una construcció del segle XI que es troba al cim del monticle on s’assenta el poble de Barberà de la Conca. Consta d’un pati obert delimitat per la muralla i una part edificada al sud, on es troba, actualment, l’edifici principal del castell.

Durant el segle XI, la fortalesa crucial en els enfrontaments entre almoràvits i almohade i finalment va ser abandonat. Posteriorment, l’any 1054 Ramon Berenguer II el va atorgar en feu a Arnau Pere Ponts. A principis del segle XII es va cedir Barberà als templers, que la van convertir en una seu important de la seva ordre.

Després de la supressió de l’Ordre del Temple, el 1317, la comanda va passar als hospitalaris, sota el lideratge de Guillem de Guimerà. Aquesta comanda es va mantenir fins al segle XIX, quan el castell va passar a mans de l’Estat i, finalment, l’any 1858 va passar a ser municipal.