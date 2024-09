La nostra llengua, amb tots els seus accents

Publicat per Cristina Serret Verificat per Creat: Actualitzat:

Una llengua, molts accents». Aquest és lema del nou festival Posa-hi tu l’accent, que se celebrarà l’últim cap de setmana de setembre, i que ha nascut per ser «un gran aparador de la riquesa que suposen totes les variants dialectals de la llengua catalana». El programa de les jornades, que es va fer públic aquest mateix dijous, i que comptarà amb una cinquantena de ponents, ja es pot consultar i descarregar al web del festival (posahitulaccent.cat).

El catedràtic emèrit de la UB, Joan Veny, oferirà una lliçó magistral en l’acte de benvinguda que es farà divendres a la tarda, i que estarà presidit per la vicepresidenta primera del Parlament, Raquel Sans. Dissabte hi haurà diverses taules rodones que aplegaran en un mateix espai professionals d’arreu dels Països Catalans vinculats a sectors com la música, el periodisme o la literatura.

Així per exemple, escriptors com Adrià Pujol, Joan Rendé o Marta Rojals (aquesta última per via telemàtica), reflexionaran sobre la presència dels trets dialectals en la ficció literària. En l’àmbit de la música, Joan Reig moderarà una taula rodona sobre els accents i les variants dialectals en les lletres de les cançons amb el solsonenc Roger Mas, el mallorquí Mateu Matas i la valenciana Maria Bertomeu. Precisament Reig, Mas i Bertomeu oferiran un concert la nit de dissabte, en el que serà un dels plats forts del festival.

Diumenge hi haurà una ponència sobre programes audiovisuals que s’han emès o encara s’emeten per promocionar la llengua i els seus trets dialectals en diversos territoris dels Països Catalans. Una taula rodona entre periodistes de diversos sectors i procedències territorials, com l’exportaveu del govern, Patrícia Plaja, o la comunicòloga Míriam Riau, tancarà el programa de continguts del Posa-hi tu l’accent.

La Gala de cloenda es farà el mateix diumenge a les 12 del migdia. L’acte estarà presentat per les influenciadores Can Putades, així com de les també influenciadores Cèlia Espanya, la Filòloga de Guàrdia i Crema Catalana; el periodista Quico Sallés, la sociolingüista Marina Massaguer o l’exdirectora general de Difusió de la Generalitat, Eva Pomares, impulsora de la campanya #unallenguamoltsaccents.

L’organització del festival va a càrrec del Casal de l’Espluga de Francolí amb la col·laboració i suport de diverses institucions i les grans entitats vinculades a la llengua i la cultura catalanes.